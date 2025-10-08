Έβερεστ: Σώοι και ασφαλείς οι περίπου 900 άνθρωποι που είχαν αποκλειστεί από χιονοθύελλα στα 4.900 μέτρα

Enikos Newsroom

διεθνή

Έβερεστ πεζοπόροι
Φωτογραφία: AP

Σχεδόν 900 άνθρωποι που είχαν αποκλειστεί από τη χιονοθύελλα του Σαββατοκύριακου στην κινεζική πλευρά του όρους Έβερεστ μεταφέρθηκαν τελικά σε ασφαλές σημείο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας το βράδυ της Τρίτης.

Η σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την περιοχή το βράδυ του Σαββάτου, αποκόπτοντας την πρόσβαση προς το σημείο όπου οι ορειβάτες είχαν κατασκηνώσει σε σκηνές, σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων.

Συνολικά, 580 ορειβάτες και περισσότεροι από 300 οδηγοί, συνοδοί γιακ και άλλα μέλη βοηθητικού προσωπικού είχαν αποκλειστεί. Περίπου 350 από αυτούς κατάφεραν να κατέβουν μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ οι υπόλοιποι έφτασαν σε ασφαλές σημείο μέχρι την Τρίτη, όπως ανέφεραν τα κρατικά μέσα, επικαλούμενα τις τοπικές αρχές.

Ορισμένοι ορειβάτες υπέστησαν υποθερμία, ενώ σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Xinhua, «περίπου δώδεκα από αυτούς οδηγήθηκαν σε σημείο συνάντησης από ομάδες που διέθεταν τρόφιμα, φάρμακα, μέσα θέρμανσης και παροχές οξυγόνου».

Η τουριστική περιοχή του Έβερεστ, στο Θιβέτ της Κίνας, έχει προσωρινά κλείσει. Η κορυφή των 8.850 μέτρων, η υψηλότερη στον κόσμο, βρίσκεται στα σύνορα Κίνας–Νεπάλ.

Η χιονοθύελλα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εθνικής αργίας της Κίνας που διαρκεί μία εβδομάδα και ολοκληρώνεται την Τετάρτη. Κατά την περίοδο αυτή, πολλοί Κινέζοι ταξιδεύουν εντός και εκτός χώρας, στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο της ίδρυσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, την 1η Οκτωβρίου 1949.

Στο γειτονικό Νεπάλ, πέθανε ένας Νοτιοκορεάτης ορειβάτης κατά τη διάρκεια της ίδιας κακοκαιρίας κοντά στην κορυφή του Mera Peak, ενός ορεινού όγκου των Ιμαλαΐων ύψους 6.476 μέτρων, νότια του Έβερεστ.

Παράλληλα, χιονοθύελλες στις δυτικές επαρχίες της Κίνας έπληξαν τουλάχιστον δύο ακόμη περιοχές το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας τον θάνατο ενός ατόμου και τον εγκλωβισμό οδηγών σε παγωμένο και χιονισμένο αυτοκινητόδρομο κοντά σε τουριστική περιοχή για πεζοπορία.

Περισσότερα από 200 άτομα απομακρύνθηκαν από απομονωμένη και ορεινή κοιλάδα στα βουνά Qilian της επαρχίας Qinghai. Ένα άτομο πέθανε από υποθερμία και ασθένεια σχετιζόμενη με το υψόμετρο.

Η περιοχή θεωρείται μη ανεπτυγμένη, και οι αρχές προειδοποίησαν αργότερα το κοινό «να μην εισέρχεται χωρίς άδεια», επικαλούμενες «το δύσβατο έδαφος, τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και το μέσο υψόμετρο άνω των 4.000 μέτρων».

Στην περιοχή Xinjiang της βορειοδυτικής Κίνας, η δημοφιλής τουριστική περιοχή Kanas έκλεισε επίσης μετά από χιονοθύελλα την Κυριακή, που είχε ως αποτέλεσμα να αποκλειστούν οδηγοί σε κοντινό αυτοκινητόδρομο. Ο δρόμος καθαρίστηκε μέχρι τη Δευτέρα, όπως ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: Associated Press

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης: Μήπως δεν πρέπει να χάσετε βάρος για να μειώσετε τον κίνδυνο – Τι απαντούν οι επιστήμονες;

Μούχλα: Το κόλπο των δύο λεπτών που πρέπει να γίνει καθημερινή συνήθεια για να την καταπολεμήσετε

Καύσιμα: Πότε αναμένεται να μειωθούν οι τιμές και πόσο – Ποια είναι η νέα πρόβλεψη για το πετρέλαιο θέρμανσης

Σούπερ μάρκετ: Πότε θα μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία αρχαία Ελληνίδα σε 16 δευτερόλεπτα

Apple Watch: 9 κρυφές λειτουργίες υγείας του Apple Watch που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να βελτιώσεις την ευεξία σου
περισσότερα
07:54 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στη Μαδρίτη: 4 νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου εν μέσω εργασιών ανακαίνισης – «Είδαμε τον πρώτο όροφο να πέφτει πάνω μας»

Η κατάρρευση ενός υπό ανακαίνιση κτιρίου στη Μαδρίτη, στην οδό Las Hileras, κόστισε τη ζωή σε ...
06:47 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Αργεντινή: Εκδίδεται στις ΗΠΑ επιχειρηματίας που συνδέεται με σκάνδαλο ναρκωτικών και χρηματοδότηση βουλευτή του Μιλέι

Την έκδοση του επιχειρηματία Φρεντ Ματσάδο στις Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν οι αρχές της Αργε...
06:31 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε ο χρυσός ξεπερνώντας τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά την Τετάρτη, κα...
06:23 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Ευρωπαϊκή Ένωση: Καταργούνται οι σφραγίδες στα διαβατήρια – Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να καταργήσει τις σφραγίδες στα διαβατήρια και να υιοθετήσει ένα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης