Οι Έλληνες καταρρίπτουν τον χαρακτηρισμό των «τεμπέληδων»: Κάνουν τις περισσότερες υπερωρίες στην Ε.Ε. – Αναλυτικά τα στοιχεία της Eurostat

Enikos Newsroom

οικονομία

Εργαζόμενοι

Μόνο «τεμπέληδες» της Ευρώπης δεν είναι οι Έλληνες, όπως τους αποκαλούσαν κάποτε σε δημοσιεύματα και έρευνες του διεθνούς Τύπου, κυρίως την περίοδο των μνημονίων.

Νέα έρευνα της Eurostat αποκαλύπτει ότι 1 στους 5 εργαζόμενους στην Ελλάδα απασχολείται περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα, φέρνοντας τη χώρα μας στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας σε επίπεδο Ε.Ε. για το β’ τρίμηνο του 2025.

Αυτό μεταφράστηκε σε ποσοστό 20,9% και αφορούσε αθροιστικά στην κύρια και στη δεύτερη απασχόληση των εργαζομένων.

Το ποσοστό αυτό ήταν σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ (10,8%) και μακράν το υψηλότερο, ακολουθούμενο από αυτό των εργαζόμενων στην Κύπρο (16,6%) και τη Μάλτα (14,6%). Από την άλλη πλευρά, ήταν χαμηλότερο στη Βουλγαρία (2,5%), τη Λετονία (4,1%) και τη Ρουμανία (5,9%).

Με  λίγα λόγια οι  Έλληνες εργαζόμενοι έκαναν τις  περισσότερες υπερωρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2024 ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας στην Ελλάδα ήταν 39,8 ώρες – και πάλι ο υψηλότερος στην ΕΕ. Για τους άνδρες με πλήρη απασχόληση, ο μέσος όρος έφτασε τις 42,4 ώρες.

Μεταξύ άλλων τα στοιχεία της Eurostat έδειξαν τα εξής:

Λίγοι είναι οι Έλληνες σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα το 6,1%  των Ελλήνων δούλεψε  έως 19 ώρες την εβδομάδα  κατά το  β’ τρίμηνο του 2025  από 16,9% που ήταν κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Ωστόσο το πιο υψηλό ποσοστό μερικής απασχόλησης στην ΕΕ κατέγραψαν οι χώρες όπως  η Ολλανδία  με 26,8%, η Δανία  με 25,5% και η Αυστρία  με 25,3%, ενώ το χαμηλότερο η Ρουμανία με 3,5% και η Βουλγαρία  με 4,6%.

Επίσης το 72% των εργαζομένων στην ΕΕ δούλεψε  από 20 έως 44 ώρες σε εβδομαδιαία βάση. Το ποσοστό αυτό μεταφράστηκε σε 72%  ενώ τα υψηλότερα ποσοστά ως προς αυτό καταγράφηκαν στη Βουλγαρία με 90,6% και στη Λετονία με 86,9%.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID: Τα 2 πρώιμα συμπτώματα της νέας μετάλλαξης για τα οποία μας προειδοποιούν ειδικοί

Έρχεται νέος Υγειονομικός Χάρτης με συγχωνεύσεις κλινικών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως την Παρασκευή

Καύσιμα: Πότε αναμένεται να μειωθούν οι τιμές και πόσο – Ποια είναι η νέα πρόβλεψη για το πετρέλαιο θέρμανσης

Μη χρησιμοποιείτε αυτές τις δωρεάν εφαρμογές VPN στο iPhone ή στο Android σας

Η πιο ακριβή πινακίδα κυκλοφορίας στη Βρετανία πωλείται για 1,2 εκατ. λίρες για έναν απροσδόκητο λόγο
περισσότερα
10:18 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

«Πάρτι» φοροδιαφυγής: Οι περιοχές με τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά – Πρόστιμα και λουκέτα 48 ωρών σε 300 επιχειρήσεις από την ΑΑΔΕ

Σαρωτικοί ήταν οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο...
09:28 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ: Τι προβλέπει για ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και τεκμήρια διαβίωσης – Οι μισθολογικές ρυθμίσεις

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με ...
08:20 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή υπό τη νέα μεταβατική Διοίκηση – Επιπλέον διασταυρωτικοί έλεγχοι για 93 δικαιούχους

Η πρώτη πληρωμή υπό τη νέα, μεταβατική Διοίκηση πραγματοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Παρασκευ...
08:16 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Καύσιμα: Πότε αναμένεται μείωση στις τιμές – Οι τελευταίες εκτιμήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης λίγο πριν από την έναρξη διάθεσής του

Σταδιακά αναμένεται να αποκλιμακωθούν τις προσεχές ημέρες οι τιμές των καυσίμων (δηλαδή στη βε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης