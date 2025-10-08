Ρόδος: Συνελήφθη 66χρονος που χτύπησε στην πλάτη την ανήλικη κόρη του και την απείλησε

Πηγή φωτογραφίας: Unsplash.com

Αργά το βράδυ της Δευτέρας (06/10), οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα μία 16χρονη και φερόμενο δράστη τον 66χρονο πατέρα της.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Ρόδου εντόπισαν την ανήλικη και την μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, όπου προέβη σε επίσημη καταγγελία εναντίον του πατέρα της.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της ίδιας ημέρας, γύρω στις 19:00, μέσα στο σπίτι όπου διαμένει η οικογένεια. Ο 66χρονος φέρεται να προκάλεσε σωματικές βλάβες στη 16χρονη κόρη του, χτυπώντας τη δύο φορές δυνατά στην πλάτη με τα χέρια του, όπως μεταδίδει η dimokratiki.gr.

Η ανήλικη περιέγραψε με λεπτομέρειες το περιστατικό παρουσία ψυχολόγου. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο πατέρας της όχι μόνο την χτύπησε αλλά την απείλησε λεκτικά, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που της προκάλεσαν έντονο τρόμο και ανησυχία.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί του Α.Τ. Ρόδου προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 66χρονου δράστη, ο οποίος κρατήθηκε. Παράλληλα, κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες προστασίας του θύματος.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε με υπηρεσιακό όχημα στο σπίτι της, όπου την παρέλαβε η μητέρα της, ηλικίας 45 ετών. Επιπλέον, η παθούσα ενημερώθηκε μέσω της μητέρας της για τη δυνατότητα μεταφοράς στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, προκειμένου να εξεταστεί, ωστόσο δεν επιθυμούσε να μεταβεί εκείνη τη στιγμή.

Παρόλα αυτά, της χορηγήθηκε υπηρεσιακό σημείωμα για εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, την οποία αναμένεται να επισκεφθεί με τη συνοδεία της μητέρας της.

Στο πλαίσιο των μέτρων υποστήριξης, οι αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν τη 16χρονη για την εφαρμογή «Safe Youth», μέσω της οποίας μπορεί να ζητήσει άμεση βοήθεια σε περίπτωση νέου περιστατικού βίας. Παράλληλα, της παραδόθηκε έγγραφο με αναλυτικό κατάλογο φορέων και υπηρεσιών που παρέχουν ψυχολογική, κοινωνική και νομική υποστήριξη σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

