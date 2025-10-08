LIVE η κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

Ανυπόφορη είναι για ακόμη ένα πρωινό η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, αφού παρατηρούνται ήδη μεγάλες καθυστερήσεις στους κεντρικούς άξονες.

Όπως κάθε μέρα, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, με τους οδηγούς να είναι ξανά κολλημένοι και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην λεωφόρο Κηφισίας μέχρι στιγμής είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση, αφού σημειώνεται μποτιλιάρισμα σε μερικά τμήματα, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, επίσης και στα δύο ρεύματα.

Μικρότερες είναι οι καθυστερήσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, στην Βασ. Κωνσταντίνου, στην λεωφόρο Συγγρού αλλά και στην Σταδίου.

Αντίστοιχα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Επίσης, μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό