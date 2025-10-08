Έκρηξη στην ντισκοτέκ «Jacky.O.» στα Ιλίσια: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (07/10) από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε έξω από την ιστορική ντισκοτέκ Jacky.O. στην Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια, που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές τόσο στην επιχείρηση, αλλά και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι Αρχές, από την πρώτη στιγμή εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες. Σύμφωνα με το Mega, από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται πως ένας άνδρας μετέβη στην επιχείρηση, και άφησε μία σακούλα στην είσοδο της πόρτας, ενώ στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Από την πλευρά τους, περίοικοι ανέφεραν πως τρία με τέσσερα άτομα φέρεται να πέρασαν τρέχοντας από το σημείο και να πέταξαν ένα αντικείμενο, λίγο πριν ακουστεί ο εκκωφαντικός θόρυβος της έκρηξης. Μια γυναίκα που μένει κοντά στη ντισκοτέκ περιέγραψε στους δημοσιογράφους τη στιγμή της έκρηξης: «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, απίστευτος. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κεραυνός, αλλά μετά είδαμε τα πυροσβεστικά να καταφθάνουν. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ».

Από το κατάστημα εκτιμούν ότι θα έχουν αποκατασταθεί σήμερα ο ζημιές και το μαγαζιά θα λειτουργήσει κανονικά στην Παρασκευή καθώς λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο.

Άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο στο σημείο, συγκεντρώνοντας υπολείμματα και στοιχεία που μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση και τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό.