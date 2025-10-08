e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ATM μέχρι τις 10 Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ATM μέχρι τις 10 Οκτωβρίου

Τον χάρτη των πληρωμών έως την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 64.500.000 ευρώ σε 56.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Έως τις 10 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

  • 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 1.700 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης: Μήπως δεν πρέπει να χάσετε βάρος για να μειώσετε τον κίνδυνο – Τι απαντούν οι επιστήμονες;

Μούχλα: Το κόλπο των δύο λεπτών που πρέπει να γίνει καθημερινή συνήθεια για να την καταπολεμήσετε

Καύσιμα: Πότε αναμένεται να μειωθούν οι τιμές και πόσο – Ποια είναι η νέα πρόβλεψη για το πετρέλαιο θέρμανσης

Σούπερ μάρκετ: Πότε θα μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία αρχαία Ελληνίδα σε 16 δευτερόλεπτα

Apple Watch: 9 κρυφές λειτουργίες υγείας του Apple Watch που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να βελτιώσεις την ευεξία σου
περισσότερα
08:20 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή υπό τη νέα μεταβατική Διοίκηση – Επιπλέον διασταυρωτικοί έλεγχοι για 93 δικαιούχους

Η πρώτη πληρωμή υπό τη νέα, μεταβατική Διοίκηση πραγματοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Παρασκευ...
08:16 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Καύσιμα: Πότε αναμένεται μείωση στις τιμές – Οι τελευταίες εκτιμήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης λίγο πριν από την έναρξη διάθεσής του

Σταδιακά αναμένεται να αποκλιμακωθούν τις προσεχές ημέρες οι τιμές των καυσίμων (δηλαδή στη βε...
07:52 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα χορηγηθεί για την περίοδο 2025-2026 – Τι ισχύει για ποσά και κριτήρια

Αμετάβλητο τόσο ως προς το ύψος όσο και ως προς τα κριτήρια με τα οποία θα χορηγηθεί θα παραμε...
07:06 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Σούπερ μάρκετ: Πότε θα μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη, δηλαδή στις 14 ή 15 Οκτωβρίου αναμένεται να περάσουν οι πρώτες απ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης