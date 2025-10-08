Ιωάννινα: Στο όριο η ψυχιατρική κλινική με 38 νοσηλευόμενους – Αναστολή εισαγωγών λόγω πληρότητας

Ψυχιατρική κλινική Ιωαννίνων

Η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων βρίσκεται πλέον σε οριακή κατάσταση, καθώς φιλοξενεί 38 ασθενείς, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή νέων εισαγωγών.

Το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι, αυτή τη στιγμή, ολόκληρη η Ήπειρος διαθέτει μόλις μία ψυχιατρική δομή, με αποτέλεσμα οι γιατροί και οι εργαζόμενοι να προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια των νοσηλευομένων και του προσωπικού.

Η κρίσιμη αυτή κατάσταση οφείλεται στο προσωρινό κλείσιμο της Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Άρτας, η οποία παραμένει εκτός λειτουργίας έως τις 20 Οκτωβρίου, εξαιτίας εργασιών ανακαίνισης. Έτσι, όλα τα περιστατικά της Βορειοδυτικής Ελλάδας καλύπτονται πλέον μόνο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το οποίο δέχεται πρωτοφανή πίεση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανοιχτή κλινική διαθέτει 22 κρεβάτια, ωστόσο πλέον ασθενείς νοσηλεύονται και σε 6 ράντζα στους διαδρόμους. Ανάμεσά τους βρίσκονται 14 ασθενείς που έχουν εισαχθεί με εισαγγελική παραγγελία, παρότι οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, αφού η μονάδα διαθέτει μόλις 10 κλειστές κλίνες για τέτοιες περιπτώσεις.

Οι γιατροί και οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι, αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, κινδυνεύει σοβαρά η ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και του προσωπικού. Ζητούν άμεση παρέμβαση και σχέδιο αποσυμφόρησης, κατηγορώντας τις αρμόδιες αρχές για αδιαφορία και έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

