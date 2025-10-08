Αίγυπτος: Σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνομιλίες για τη Γάζα με τη συμμετοχή Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκίας

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς την Τετάρτη συμμετέχουν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς στην Αίγυπτο ο πρωθυπουργός του Κατάρ και αντιπροσωπεία από την Τουρκία. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται στο θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας και στηρίζονται σε σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Ο Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι «υπάρχει πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε κάπου», τονίζοντας πως Αμερικανοί διαπραγματευτές συμμετέχουν ενεργά στις συνομιλίες. Εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία του ότι «υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί ειρήνη στη Μέση Ανατολή — κάτι που υπερβαίνει ακόμα και τη σύγκρουση στη Γάζα», προσθέτοντας πως προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι η άμεση απελευθέρωση των ομήρων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν «τα πάντα για να διασφαλίσουν πως όλοι θα τηρήσουν τη συμφωνία», εφόσον υπάρξει κατάπαυση του πυρός.

Η διεθνής συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις ενισχύει τη σημασία τους. Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να παραστεί, όπως ανακοίνωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπάντρ Αμπντελατί, ο οποίος επισήμανε ότι «η βασική εγγύηση επιτυχίας είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ, ακόμη κι αν χρειαστεί να επιβάλει τη δική του πρόταση».

Το Κατάρ θα εκπροσωπηθεί από τον πρωθυπουργό Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ενώ την τουρκική αντιπροσωπεία θα ηγηθεί ο επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν.

Από την πλευρά της Χαμάς, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Χαλίλ Ελ-Χάγια δήλωσε πως η οργάνωση ζητά «εγγυήσεις από τον Πρόεδρο Τραμπ και τις χώρες-χορηγούς ότι ο πόλεμος θα λήξει οριστικά».

Το σχέδιο Τραμπ περιλαμβάνει τέσσερα βασικά σημεία:

Κατάπαυση του πυρός

Απελευθέρωση όλων των ομήρων

Αφοπλισμό της Χαμάς

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα

Το σχέδιο έχει προκαλέσει θετικές αντιδράσεις τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς, οδηγώντας στις έμμεσες συνομιλίες που ξεκίνησαν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο.

Πηγή κοντά στη Χαμάς ανέφερε ότι η συνεδρία της Τρίτης επικεντρώθηκε σε χάρτες που παρουσίασε το Ισραήλ σχετικά με την αποχώρηση στρατευμάτων, καθώς και σε χρονοδιάγραμμα ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων.

Η χρονική συγκυρία προσδίδει επιπλέον βάρος στις διαπραγματεύσεις, καθώς οι συνομιλίες συμπίπτουν με τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, που σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου. Τότε, μαχητές της οργάνωσης εξαπέλυσαν την φονικότερη επίθεση στην ιστορία του Ισραήλ, κατά τη λήξη της εβραϊκής γιορτής Σουκότ, προκαλώντας μαζική στρατιωτική αντίδραση στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους, κυρίως πολίτες, ενώ 251 άτομα απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 47 παραμένουν αιχμάλωτοι, εκ των οποίων 25 έχουν επιβεβαιωμένα πεθάνει.

Η διεθνής πίεση για τον τερματισμό των συγκρούσεων αυξάνεται, καθώς μεγάλο μέρος της Γάζας έχει καταστραφεί, ο ΟΗΕ προειδοποιεί για λιμό, και οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων ζητούν λύση.

Πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποδίδουν στη Χαμάς εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Και οι δύο πλευρές αρνούνται τις κατηγορίες.

Πηγή: AFP