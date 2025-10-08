Βραζιλία: Ο ποδοσφαιριστής, Έβερτον Ριμπέιρο, ανακοίνωσε πως πάσχει από καρκίνο του θυρεοειδούς – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Έβερτον Ριμπέιρο γνωστοποίησε την Τρίτη (7/10) μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς, προκαλώντας κύμα συμπαράστασης από φιλάθλους, συλλόγους και συναδέλφους του.

Ο 36χρονος μέσος της Μπαΐα, ο οποίος είχε συμμετάσχει με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, αποκάλυψε πως υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα (6/10).

«Όλα πήγαν καλά, δόξα τω Θεώ. Αναρρώνω με πίστη και με τη στήριξη της οικογένειάς μου και όλων εσάς», έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του προς τους φιλάθλους.

Ο Ριμπέιρο είχε αγωνιστεί την Κυριακή (5/10) με τη Μπαΐα στη νίκη 1-0 επί της Φλαμένγκο, της ομάδας με την οποία κατέκτησε δύο φορές το Κόπα Λιμπερταδόρες.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας (CBF) του εξέφρασε «όλη τη δύναμη και τη θετική ενέργειά της», ενώ αρκετοί βραζιλιάνικοι σύλλογοι – ανάμεσά τους και η Φλαμένγκο – έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ