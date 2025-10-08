Βραζιλία: Ο ποδοσφαιριστής, Έβερτον Ριμπέιρο, ανακοίνωσε πως πάσχει από καρκίνο του θυρεοειδούς – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Βραζιλία: Ο ποδοσφαιριστής, Έβερτον Ριμπέιρο, ανακοίνωσε πως πάσχει από καρκίνο του θυρεοειδούς – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Έβερτον Ριμπέιρο γνωστοποίησε την Τρίτη (7/10) μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς, προκαλώντας κύμα συμπαράστασης από φιλάθλους, συλλόγους και συναδέλφους του.

Ο 36χρονος μέσος της Μπαΐα, ο οποίος είχε συμμετάσχει με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, αποκάλυψε πως υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα (6/10).

«Όλα πήγαν καλά, δόξα τω Θεώ. Αναρρώνω με πίστη και με τη στήριξη της οικογένειάς μου και όλων εσάς», έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του προς τους φιλάθλους.

Ο Ριμπέιρο είχε αγωνιστεί την Κυριακή (5/10) με τη Μπαΐα στη νίκη 1-0 επί της Φλαμένγκο, της ομάδας με την οποία κατέκτησε δύο φορές το Κόπα Λιμπερταδόρες.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας (CBF) του εξέφρασε «όλη τη δύναμη και τη θετική ενέργειά της», ενώ αρκετοί βραζιλιάνικοι σύλλογοι – ανάμεσά τους και η Φλαμένγκο – έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 300.000 ασθενείς στην Ευρώπη βασίζονται σε φάρμακα που προέρχονται από ανθρώπινο πλάσμα

Ύπνος: Τινάζεστε απότομα όταν κοιμάστε; Τι μπορεί να σημαίνει, σύμφωνα με ειδικούς

Έρχεται νέος φορέας που θα βάλει «φρένο» στους πλειστηριασμούς – Πώς θα λειτουργεί και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτ...

Eurostat: Τι αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία για τις υπερωρίες των εργαζομένων στην Ελλάδα – Η εικόνα στην ΕΕ

Apple Watch: 9 κρυφές λειτουργίες υγείας του Apple Watch που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να βελτιώσεις την ευεξία σου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:55 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Θάνου: «Το Ολυμπιακό μετάλλιο ήταν η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου, ο στίβος είναι άγριο άθλημα»

Η Ολυμπιονίκης των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, Κατερίνα Θάνου, μίλησε στην...
02:40 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Ρίγα – ΑΕΚ 53-69: Πρεμιέρα με «διπλό» στο Basketball Champions League η «Ένωση»

Η ΑΕΚ ξεκίνησε ιδανικά το φετινό της ταξίδι στο Basketball Champions League, καθώς επικράτησε ...
15:33 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Φουντώνουν οι εικασίες σχετικά με τη σημερινή «απόφαση όλων των αποφάσεων» – Όλα τα σενάρια

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς προκάλεσε… κύμα εικασιών στα social media τη Δευτέρα (6/10), όταν ανακο...
18:05 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Super League: «Τέλος» και επίσημα ο Γιάννης Πετράκης από τον Παναιτωλικό

Σε… λαιμητόμο για τους προπονητές εξελίχθηκε η 6η αγωνιστική της Super League, τα αποτελ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης