Κυρανάκης για ΠΑΣΟΚ: Χρεώνει στην κυβέρνηση την απόφαση μιας ιδιωτικής εταιρείας με την οποία προφανώς διαφωνούμε

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυρανάκης για ΠΑΣΟΚ: Χρεώνει στην κυβέρνηση την απόφαση μιας ιδιωτικής εταιρείας με την οποία προφανώς διαφωνούμε

«Λίγες ημέρες πριν, έστειλα επιστολή στον ΟΣΕ ζητώντας να μην ασκήσει αναίρεση στην πρώτη απόφαση αποζημίωσης για συγγενείς θύματος των Τεμπών. Ο ΟΣΕ το έκανε πράξη», αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με ανάρτησή του στα social media και προσθέτει:

«Αυτό είναι το αυτονόητο καθήκον μας απέναντι σε οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους.

Αντί να το αναγνωρίσει, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να παραπληροφορεί. Χρεώνει στην Κυβέρνηση την απόφαση μιας ιδιωτικής εταιρείας, 100% ξένης ιδιοκτησίας, με την οποία προφανώς διαφωνούμε.

Ξέρουν την αλήθεια, αλλά παραπληροφορούν συνειδητά. Και όλοι γνωρίζουμε τα κίνητρά τους», αναφέρει ο κ. Κυρανάκης.

Λιακούλη: «Η αναίρεση της Hellenic Train κατά συγγενών θυμάτων των Τεμπών, εξευτελίζει τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης»

Νωρίτερα, η βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ –Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη ανέφερε σε ανακοίνωσή της τα εξής:

«Είκοσι μέρες πριν, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κυρανάκης δημοσιοποιούσε επιστολή του προς τον ΟΣΕ με την οποία ζητούσε να γίνει σεβαστή η απόφαση του Εφετείου που δικαίωσε συγγενείς θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών και η δικαστική διαδικασία να λήξει, χάριν σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων.

Πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση, που υποχρέωσε τον ΟΣΕ και τη Hellenic Train να αποζημιώσουν τους συγγενείς, επικυρώνοντας την πρωτόδικη δικαστική απόφαση.

Ο ΟΣΕ έσπευσε την επόμενη μέρα να απαντήσει με ανακοίνωση, ότι παρά την προβλεπόμενη διαδικασία, θα κάνει δεκτό το αίτημα της Κυβέρνησης και δεν θα καταθέσει αναίρεση. Σημειωτέον ότι η ανακοίνωση εκδόθηκε την Παρασκευή 26/9 με τη σημείωση ότι η προθεσμία για την αναίρεση λήγει τη Δευτέρα 29/9.

Κι ενώ Κυβέρνηση και ΟΣΕ διαχειρίζονταν επικοινωνιακά τη στήριξη στους συγγενείς, σήμερα αποκαλύπτεται ότι εν τέλει η Hellenic Train στην εκπνοή της προθεσμίας, κατέθεσε αναίρεση κατά της απόφασης – κάτι που σημαίνει ότι οι συγγενείς θα υποβληθούν και πάλι στη βάσανο των δικαστηρίων και ο Άρειος Πάγος θα κληθεί να επανεξετάσει την υπόθεση.

Η Κυβέρνηση αποδείχθηκε ανίσχυρη απέναντι στη Hellenic Train, αδύναμη να προστατεύσει τους πολίτες απέναντι στους ιδιώτες που διαχειρίζονται κρατικές υποδομές, ακόμα και σε μια υπόθεση όπως αυτή των Τεμπών, όπου κυρίαρχη ευθύνη για την τραγωδία έχει το ίδιο το κράτος.

Αλλά ταυτόχρονα, αποδείχθηκε και η επιλογή της Κυβέρνησης να αντιμετωπίζει τα Τέμπη με όρους επικοινωνίας, θέλοντας να κατευνάσει τη λαϊκή κατακραυγή, καθώς η επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών μόλις τρεις ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για αναίρεση  δεν ήταν καθόλου τυχαία , ούτε προφανώς αυθόρμητη ήταν η ανακοίνωση του ΟΣΕ ότι τελικά θα κάνει δεκτό το αίτημα!

Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων αποδίδεται με πράξεις κι όχι με μεγάλες δηλώσεις και χειροκροτήματα. Ο αγώνας των συγγενών για δικαίωση δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο “διαχείρισης” και ανακοινώσεων στον Τύπο εκ μέρους της Κυβέρνησης, όταν μάλιστα οι ίδιοι οι Υπουργοί αποδεικνύονται ανίσχυροι απέναντι στις εξελίξεις».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 300.000 ασθενείς στην Ευρώπη βασίζονται σε φάρμακα που προέρχονται από ανθρώπινο πλάσμα

Ύπνος: Τινάζεστε απότομα όταν κοιμάστε; Τι μπορεί να σημαίνει, σύμφωνα με ειδικούς

Έρχεται νέος φορέας που θα βάλει «φρένο» στους πλειστηριασμούς – Πώς θα λειτουργεί και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτ...

Eurostat: Τι αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία για τις υπερωρίες των εργαζομένων στην Ελλάδα – Η εικόνα στην ΕΕ

Apple Watch: 9 κρυφές λειτουργίες υγείας του Apple Watch που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να βελτιώσεις την ευεξία σου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:56 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Νέα εποχή για την ελληνική κεφαλαιαγορά με την αναβάθμιση στις Ανεπτυγμένες Αγορές»

«Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών από τον οίκο FT...
00:37 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Κωστής Χατζηδάκης: «Το κόμμα Σαμαρά μάς αφορά περισσότερα από το κόμμα Τσίπρα»

Το κόμμα Σαμαρά μας αφορά περισσότερο σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κ...
23:39 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος από την παρουσίαση του βιβλίου του Στέλιου Παππά: Έχουμε χρέος να τελειώσουμε με την άδικη, διεφθαρμένη κυβέρνηση της δεξιάς με συλλογική πολιτική δράση – Χρειάζεται ένα σύγχρονο Αριστερό κόμμα

«Έχουμε χρέος να τελειώσουμε με την άδικη, διεφθαρμένη κυβέρνηση της δεξιάς με συλλογική πολιτ...
23:31 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Τα 3 στρατόπεδα μετά την παραίτηση Τσίπρα – Ποιοι περιμένουν «προσκλητήριο» και τα σενάρια για τα νέα πρόσωπα που θα «βγάλει μπροστά» ο πρώην πρωθυπουργός

Θέσεις στα «χαρακώματα» λαμβάνουν βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στον απόηχο της παραίτησης ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης