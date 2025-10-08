Θεσπρωτία: Σοβαρό τροχαίο στο Καρτέρι – Στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι ηλικιωμένων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Θεσπρωτία, στο Καρτέρι, στην έξοδο της Εγνατίας Οδού προς την Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας–Πρέβεζας. Το σημείο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο και έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές ως «καρμανιόλα» λόγω των συχνών συγκρούσεων που σημειώνονται εκεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ένας 87χρονος οδηγός και η 81χρονη συνοδηγός του, υπήκοοι Γερμανίας που διαμένουν μόνιμα στα Σύβοτα. Οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω φροντίδα.

Το δεύτερο όχημα οδηγούσε μια 26χρονη γυναίκα, η οποία δεν τραυματίστηκε. Ωστόσο, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τόσο μεγάλη που τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές παραμορφώσεις, ενώ θραύσματα και κομμάτια λαμαρίνας διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο του ατυχήματος.

Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για το πώς συνέβη η σύγκρουση.

