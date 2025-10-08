Γάζα: Η Χαμάς θέλει «εγγυήσεις από τον Τραμπ» για μια συμφωνία, δηλώνει ο επικεφαλής διαπραγματευτής της

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, δήλωσε ότι το παλαιστινιακό κίνημα ζητά εγγυήσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους διεθνείς μεσολαβητές, προκειμένου να διασφαλιστεί πως ο πόλεμος στη Γάζα θα σταματήσει οριστικά και αμετάκλητα.

Ο αλ-Χάγια, μιλώντας στο αιγυπτιακό δίκτυο Al-Qahera News, τόνισε πως η οργάνωση δεν εμπιστεύεται το Ισραήλ, κατηγορώντας το ότι παραβίασε δύο εκεχειρίες μέσα στη διάρκεια των συγκρούσεων. «Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η ισραηλινή κατοχή ποτέ δεν τήρησε τις υποσχέσεις της. «Γι’ αυτό ζητάμε πραγματικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες», υπογράμμισε.

Ο διαπραγματευτής της Χαμάς σημείωσε επίσης ότι το κίνημα είναι έτοιμο να προχωρήσει σε μια συνολική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, θα προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας και θα περιλαμβάνει ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

