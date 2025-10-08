Γιώργος Καπουτζίδης για την φωτογραφία μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή: «Ο Αργύρης Αγγέλου στεναχωρήθηκε πολύ με τις αντιδράσεις»

Μια συνέντευξη με αλήθειες, συναίσθημα και εξομολογητική διάθεση έδωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης (7/10). Ο ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, τη συμμετοχή του στο The Voice, την προετοιμασία του επετειακού επεισοδίου για τα 20 χρόνια του «Παρά Πέντε» και τη δεύτερη χρονιά προβολής των «Σερρών» στον ΑΝΤ1.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, ο Καπουτζίδης θυμήθηκε τα πρώτα του βήματα στην τηλεόραση, όταν το 2004 ήταν υποψήφιος για Β’ Ανδρικό Ρόλο στα Τηλεοπτικά Βραβεία, μαζί με τον Θανάση Βέγγο και τον Μηνά Χατζησάββα. «Ευχόμουν να μην κερδίσω. Όταν με πήραν τηλέφωνο να μου το ανακοινώσουν, αναρωτιόμουν πώς βρέθηκα εγώ σε αυτή την τριάδα;» είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το δέος που ένιωσε τότε.

Ο γνωστός δημιουργός αναφέρθηκε και στη δημόσια αφιέρωση που έκανε πρόσφατα στον σύντροφό του, πάνω στη σκηνή της «Ταράτσας του Φοίβου». «Μου ζήτησαν να επιλέξω τραγούδια που συνοδεύουν στιγμές της ζωής μου. Όταν είσαι χαρούμενος και ερωτευμένος, είναι ωραίο να το μοιράζεσαι. Δεν θα πω κάτι παραπάνω όμως, γιατί θέλω να προστατεύσω τον άνθρωπό μου από την έκθεση. Αυτό πρέπει να είναι το νούμερο ένα μέλημά μας, όταν έχουμε σχέση με κάποιον εκτός χώρου», τόνισε.

Μιλώντας για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, ο Καπουτζίδης παραδέχτηκε πως «η απώλεια της ανωνυμίας μου ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία στη ζωή μου». Όπως εξήγησε, αυτή ήταν και μια από τις αιτίες που αποφάσισε να μείνει στην Αίγινα. «Όταν ήμουν 30, ονειρευόμουν να γίνω διάσημος. Στα 53, όμως, νιώθω ότι δεν έχω τη δύναμη να το διαχειριστώ», είπε.

Για το πολυαναμενόμενο επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε», ο Καπουτζίδης αποκάλυψε πως όταν κυκλοφόρησε το trailer, το MEGA δέχθηκε πάνω από 15.000 emails από τηλεθεατές με προτάσεις. «Θα συγκεντρώσουμε όλες τις ιδέες και θα πατήσουμε πάνω σε αυτές. Το επεισόδιο θα έχει αναμνήσεις, συνεντεύξεις, απαντήσεις θεατών και νέες σκηνές. Είναι άλλο να γράφεις το “Παρά Πέντε” στα 53 σου και άλλο στα 33 σου· είμαι διαφορετικός άνθρωπος πια», σημείωσε.

Ο σεναριογράφος ξεκαθάρισε ότι στο επετειακό επεισόδιο δεν θα υπάρξουν οι ρόλοι του Γεράσιμου Μιχελή και της Πόπης Χριστοδούλου, ούτε θα αντικατασταθούν. «Θα δείτε μόνο τους πέντε πρωταγωνιστές σε νέες σκηνές. Όσοι είμαστε εν ζωή θα θυμηθούμε όσους “έφυγαν” και θα μοιραστούμε τις ιστορίες μας. Θα παίξουμε με το “τι θα γινόταν αν” σε άλλες εποχές. Δεν πρόκειται για συνέχεια της ιστορίας», είπε ο Καπουτζίδης.

Η κουβέντα πήγε και στον αγαπημένο του συνάδελφο, Γεράσιμο Μιχελή, με αφορμή τη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Αργύρης Αγγέλου μετά την κηδεία του, προκαλώντας τότε αντιδράσεις. «Τον Γεράσιμο τον είδα πριν από έναν χρόνο μέσω της φίλης του, της Στέλλας Μπελιά. Παρά τα προβλήματα υγείας του, περάσαμε υπέροχα. Μου μιλούσε, μου έγραφε και μου χάρισε το πρώτο του βιβλίο. Ήξερα ότι πλησιάζαμε στο τέλος και ήμουν προετοιμασμένος», ανέφερε συγκινημένος.

Στη συνέχεια εξήγησε πώς βγήκε η φωτογραφία που προκάλεσε τον σάλο. «Μετά την κηδεία φάγαμε και ήπιαμε έναν καφέ με την Αγγελική Λάμπρη, τον Μιχάλη Μαρίνο και τον Αργύρη Αγγέλου. Ο Αργύρης, που είχε χάσει επαφή μαζί μας, ζήτησε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Η Αγγελική του είπε: “Τώρα, βρε Αργύρη, έτσι όπως είμαστε με τα μαύρα;” και εκείνος απάντησε “Έλα, για εμάς θα είναι”. Την επόμενη μέρα την ανέβασε. Είναι αυθόρμητος και εκφράζει τα συναισθήματά του στον υπερθετικό βαθμό. Στεναχωρήθηκε πολύ με τις αντιδράσεις», αποκάλυψε.

Ο Καπουτζίδης υπογράμμισε πως η φωτογραφία αυτή «δεν μπορεί να αποτυπώσει όσα ζήσαμε εκείνη την ημέρα που κλάψαμε, πενθήσαμε, γελάσαμε και θυμηθήκαμε». Τόνισε, μάλιστα, πως ποτέ δεν απάντησε στα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι εκείνος ανέβασε τη φωτογραφία. «Δεν το έκανα και μπορούσαν να το τσεκάρουν. Κανένα site δεν μου ζήτησε συγγνώμη. Όταν “φεύγει” ένας άνθρωπος, κάνεις ησυχία», είπε με νόημα.

Συγκλονισμένος περιέγραψε και τη στιγμή της κηδείας, όπου ακούστηκε ένα ηχητικό μήνυμα με τη φωνή του εκλιπόντος ηθοποιού: «Έλεγε ότι θα ήθελε, μετά από 50 ή 100 χρόνια, να μπορούσε να φωνάξει και να ρωτήσει: “Άραγε η αγάπη που έδωσα στον κόσμο χρησίμευσε σε κάτι;” Ο “Κακός” του Παρά Πέντε ήταν τελικά ένας πολύ καλός άνθρωπος».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Καπουτζίδης ξεκαθάρισε πως δεν θύμωσε ποτέ με τον Αγγέλου. «Κατάλαβα πως τον συνεπήρε η χαρά που ξαναβρήκε τους φίλους του. Δεν με πείραξαν τα σχόλια μετά. Μπορεί για κάποιους να είναι επιλογή να ξυπνήσουν και να δουν ποιον θα κράξουν. Εγώ προτιμώ να ψάχνω πιο όμορφα πράγματα να κάνω», είπε κλείνοντας.