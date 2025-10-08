Οι αθλητικές μεταδόσεις 8/10/2025

Τα ματς του μπάσκετ Άρης – Χάμπουργκ Τάουερς για το Eurocup και Οστάνδη – Καρδίτσα για το FIBA Basketball Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/10/2025):

09:30 COSMOTE SPORT 6 HD Νούνο Μπόρζες – Άλεξ ντε Μινόρ ATP Masters 1000

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Λορέντζο Μουζέτι Σαγκάη

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD Λέρνερ Τιέν – Ντανιίλ Μεντβέντεφ Σαγκάη

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

18:00 ΕΡΤ2 Βουλιαγμένη – Πανιώνιος ΓΣΣ Πόλο Α1 Ανδρών

19:00 Novasports 5HD Μπαχτσεσεχίρ – Βενέτσια Eurocup

20:00 Novasports Prime Άρης – Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup

20:30 Novasports Start Μπουργκ – Άνκαρα Eurocup

21:05 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οστάνδη – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League

