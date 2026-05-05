Grand Hotel: Η Αλίκη μαθαίνει ότι ο Πέτρος παντρεύεται

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

GRAND HOTEL

Σοκαριστικές εξελίξεις έρχονται απόψε στο “Grand Hotel” στις 21:00 στον Αντ1.

Η σιωπή του Πέτρου βασανίζει την Αλίκη, ενώ εκείνος στη Βουλγαρία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε έναν λευκό γάμο με τη Μαρίνα, που θα του εξασφαλίσει τη νόμιμη παραμονή του.

Η Σοφία και ο Αλέξανδρος μένουν συνέχεια πάνω από το προσκέφαλο του μικρού Γεώργιου, με την ελπίδα να γίνει καλά…Η Σμαρούλα είναι αποφασισμένη να μην αφήσει τίποτα να εμποδίσει τον γάμο του Πέτρου με την Μαρίνα, αλλά ο Χαραλάμπης γίνεται έξαλλος όταν μαθαίνει τα σχέδιά της. Ταυτόχρονα, έχει να αντιμετωπίσει και τα υπονοούμενα του Παράσχου για τον λόγο που οδήγησε την Μελίνα να παντρευτεί τον Χατζημήτρο…

Η Αλίκη και ο Ιορδάνης ανησυχούν πολύ για το πού μπορεί να οδηγήσει ο γάμος της Κυβέλης με τον Ρήγα, αλλά και η κουμπαριά τους με τον Χατζημήτρο.

Την ίδια στιγμή, ο Χατζημήτρος βλέπει τα σχέδιά του να απειλούνται από τις πολιτικές εξελίξεις και αναγκάζεται να επαναπροσδιορίσει τις κινήσεις του. Ο Πέτρος μαθαίνει σοκαρισμένος ότι η Μαρίνα του έκρυβε όλα τα γράμματα της Αλίκης, την ίδια ώρα που η Αλίκη μαθαίνει από τη Σμαρούλα ότι εκείνος ετοιμάζεται να παντρευτεί την Μαρίνα…

Η άφιξη της Κυβέλης και του Ρήγα στο Grand Hotel για να μείνουν μόνιμα ως παντρεμένο ζευγάρι είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι και η Αλίκη καταρρέει στη σάλα του ξενοδοχείου…

 Δείτε το Trailer

