Μπαμπά, σ ’αγαπώ: O Ηρακλής πιάνει δουλειά στην εταιρεία του Δημήτρη

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

roilos

Στο αποψινό επεισόδιο του «Mπαμπά, σ’ αγαπώ» στις 21:00 στον Alpha, ο Ηρακλής φοράει το καλό του κοστούμι και με τη βοήθεια του Δημήτρη περνάει από συνέντευξη για δουλειά στην εταιρεία του ενώ ο Νίκος πάει με τη Βιργινία και τη Ζωή στο ραντεβού με την ψυχολόγο.

Ο Νίκος κι ο Δημήτρης μαλώνουν τον Ηρακλή που δεν μοιράζεται μαζί τους τα προβλήματα του και του θυμίζουν ότι βρίσκονται πάντα εκεί γι’ αυτόν. Θέλουν μάλιστα τόσο πολύ να του το αποδείξουν ώστε μόνο που δεν μαλώνουν για το ποιος απ’ τους δύο θα προσφέρει στον Ηρακλή τη δουλειά που χρειάζεται για να έχει καλή εικόνα στην πραγματογνωμοσύνη της κοινωνικής λειτουργού για το δικαστήριο.

Όμως παρότι ο Δημήτρης έχει εγγυηθεί τη θέση στον Ηρακλή που πιέζεται, μια παρέμβαση της Παυλίνας απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα και να αφήσει τον Ηρακλή χωρίς δουλειά. Ο Νίκος, η Βιργινία κι η Ζωή περιμένουν έξω απ’ το γραφείο της ψυχολόγου που θα δει την παραβατική έφηβη κόρη του χωρισμένου ζευγαριού.

Την ίδια ώρα, η Τζούλια διεκδικεί όσα δεν έχει διεκδικήσει μια ολόκληρη Ζωή με τον Ευριπίδη. Του δίνει τελεσίγραφο να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό, αλλιώς θα έχει υπογράψει ο ίδιος το τέλος του γάμου τους, μια κι εκείνη δεν αντέχει πλέον.

Παράλληλα, η Τζένη προσπαθεί να πείσει τον Ηρακλή, αλλά ούτε εκεί είναι εύκολα τα πράγματα καθώς ο Ηρακλής δεν είναι έτοιμος να «πουλήσει» τον αγώνα που κάνει για να μείνει ξανά ο Στέλιος μαζί του και δεν είναι σίγουρος ότι αυτό που προτείνουν η Τζένη κι η Τζούλια είναι πραγματικά για το καλό του παιδιού. Στο σχολείο, τα παιδιά συγκρίνουν τις «κατεστραμμένες» οικογένειές τους μέσα από ένα παιχνίδι σκάκι, όπου η βασίλισσα γίνεται σύμβολο δύναμης και απόφασης.

Στο ρόλο της ψυχολόγου η Νικολέτα Κοτσαηλίδου.

Δείτε εδώ τα sneak:

 Θα καταφέρει ο Δημήτρης να εξασφαλίσει δουλειά για τον Ηρακλή στην πολυεθνική ή έχει υπερτιμήσει τη δύναμη του στην εταιρεία και θα «κρεμάσει» τον φίλο του σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ζωής του Ηρακλή;

 Θα καταφέρει ο Ηρακλής να εξασφαλίσει την πρόσληψη που χρειάζεται για να έχει θετική αξιολόγηση στην πραγματογνωμοσύνη της κοινωνικής λειτουργού;

 Θα καταφέρουν ο Νίκος, η Βιργινία κι η Ζωή να περάσουν ήρεμα τα 20 λεπτά που πρέπει να περιμένουν στο θάλαμο αναμονής της Ψυχολόγου; Η θα μπουν για συνεδρία σκοτωμένοι;

 Θα ρισκάρει τελικά ο Ηρακλής τα πάντα για να διεκδικήσει το παιδί του ή θα διαλέξει την λύση της συζήτησης και του εξωδικαστικού συμβιβασμού;

 Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

 Δείτε εδώ το trailer

