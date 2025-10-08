Ισπανία: Δυο νεκροί και δυο αγνοούμενοι από την κατάρρευση του κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισπανία: Δυο νεκροί και δυο αγνοούμενοι από την κατάρρευση του κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης

Δύο σοροί εντοπίστηκαν χθες, Τρίτη το βράδυ, στα συντρίμμια ανακαινιζόμενου πολυώροφου ακινήτου στο κέντρο της Μαδρίτης, το οποίο κατέρρευσε το μεσημέρι, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ισπανικής πρωτεύουσας, διευκρινίζοντας πως ακόμη δύο άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Το πτώμα του ενός από τους τέσσερις αγνοούμενους εντοπίστηκε και ανακτήθηκε από το κτίριο. Ένας ακόμη άνθρωπος που αγνοείτο, επίσης, εντοπίστηκε – νεκρός – στο εσωτερικό του κτιρίου και καταβάλλονται προσπάθειες για να φτάσουμε στο πτώμα (…) Υπάρχουν ακόμη δύο άνθρωποι που δεν έχουν εντοπιστεί», εξήγησε στον ισπανικό Τύπο ο Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ-Αλμέιδα περίπου στις 22:30 (τοπική ώρα· 23:30 ώρα Ελλάδας), ενώ συμπληρώνονταν σχεδόν δέκα ώρες από την κατάρρευση.

Ο δήμαρχος ανέφερε πως το πρώτο πτώμα που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του ακινήτου ανήκε σε άνδρα.

«Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν το δεύτερο ανήκει σε άνδρα ή γυναίκα που αγνοείται. Όλα παραμένουν αβέβαια», πρόσθεσε. Ισπανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως εξακολουθούσαν να αγνοούνται μία αρχιτεκτόνισσα και τρεις εργάτες.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως βρέθηκε πτώμα στο εσωτερικό του ακινήτου και οι πυροσβέστες εργάζονται για την ανάσυρσή του», ανέφερε ο αιρετός, υπενθυμίζοντας πως έχουν αναπτυχθεί ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones.

Οι πυροσβέστες αναμενόταν να απομακρύνουν τα συντρίμμια «με τα χέρια», αν και μπορούσαν να υπολογίζουν και στη βοήθεια γερανού που βρισκόταν ήδη επιτόπου και χρησιμοποιείτο στο κτίριο για εργασίες ανακαίνισης — επρόκειτο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων.

Ερωτηθείς για τα αίτια της καταστροφής, ο δήμαρχος παραδέχτηκε πως δεν είναι ακόμη σε θέση να απαντήσει. «Η αστυνομία διενεργεί έρευνα που θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε ποιες ακριβώς ήταν οι αιτίες», είπε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Μαδρίτης, πολύ κοντά στην Πλάθα Μαγιόρ, λίγο μετά τις 13:30 (τοπική ώρα) και προκάλεσε περίπου δέκα τραυματισμούς, πέρα από τους δύο θανάτους και τους δύο αγνοούμενους.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

