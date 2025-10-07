Μαδρίτη: Τουλάχιστον 4 αγνοούμενοι από την κατάρρευση κτιρίου – «Θα σώσω πρώτα την ζωή μου» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΜΑΔΡΙΤΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τουλάχιστον τέσσερις οικοδόμοι αγνοούνται μετά τη μερική κατάρρευση ενός υπό ανακαίνιση κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές.

Ισπανία: Κατέρρευσε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η οικοδομική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο ανέφερε ότι τρεις άνδρες και μία γυναίκα αγνοούνται, ανακοίνωσε η αντιδήμαρχος της πόλης Ίνμα Σάενθ. «Οι επάνω όροφοι κατέρρευσαν και επομένως μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο όγκο συντριμμιών, που θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να απομακρυνθούν. Όχι απλώς ώρες αλλά πιθανότατα αρκετές ημέρες», σημείωσε.

Αστυνομία και πυροσβεστική χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους. Το κτίριο βρισκόταν κοντά στην όπερα και το βασιλικό ανάκτορο της Μαδρίτης.

Από την κατάρρευση, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και ένας τρίτος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, είπε η Μπεατρίθ Μάρτιν, η εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τη Μάρτιν, κατέρρευσε το εσωτερικό του πενταώροφου κτιρίου ενώ η πρόσοψή του παρέμεινε ανέπαφη.

Ένας οικοδόμος με το όνομα «Μιχαήλ» είπε ότι έριχνε τσιμέντο στους κάτω ορόφους και βρισκόταν έξω από το κτίριο όταν κατέρρευσε το εσωτερικό του. Είδε ένα μεγάλο νέφος σκόνης να υψώνεται και αμέσως έτρεξε μακριά. «Ήμουν ο πρώτος που έτρεξε, δεν με ένοιαζε τίποτα άλλο. Θα σώσω πρώτα την ζωή μου και, αν μπορώ, θα σώσω τους άλλους αργότερα», είπε στους δημοσιογράφους.

Το κτίριο επρόκειτο να μετατραπεί σε ξενοδοχείο από την εταιρεία Rehbilita, όπως ανέφερε στον ιστότοπό της. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων από αποβιώσαντες δότες- 111 δότες χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος φάρμακο που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργική αντίδραση

Αττική: 7 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις «έξυπνες» κάμερες της τροχαίας

Στο τραπέζι του υπουργείου Εργασίας νέα ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ – Τι είπε η Κεραμέως για τη μείωση ασφαλιστικών εισφο...

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;

iPhone: Πρωτότυποι τρόποι για να προσαρμόσετε ακόμα περισσότερο την οθόνη κλειδώματος με το iOS 26
περισσότερα
18:46 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Κατεχόμενα: Έντονες αντιδράσεις για τη μετατροπή εκκλησίας σε καφέ- μπαρ στην Αμμόχωστο – Δείτε βίντεο

Έντονες αντιδράσεις στα social media έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ...
18:41 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Πούτιν – Τι συζητήθηκε

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τρί...
18:26 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Δανία: Απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών προτείνει η κυβέρνηση

Η Δανία θα απαγορεύσει σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών τη χρήση ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, ...
17:48 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ενδέχεται να μην μπορεί να εγκριθεί ο προϋπολογισμός – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Με το γαλλικό δεκαετές ομόλογο να φτάνει στο 3,59%, υψηλότερα από το αντίστοιχο ιταλικό (3,58%...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης