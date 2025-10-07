Ισπανία: Κατέρρευσε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένα κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, στην οδό Ιλεράς την Τρίτη (7/10).

Σύμφωνα με την El Pais, ένα άτομο φέρεται να είναι εγκλωβισμένο και ένας σοβαρά τραυματίας μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αυτή τη στιγμή στο σημείο.

«Ολόκληρο το κτίριο κατέρρευσε και δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι γεμάτο ασθενοφόρα και αστυνομία και δεν μας αφήνουν να μπούμε», εξήγησε κάτοικος της περιοχής.

«Το κτίριο που κατέρρευσε είχε εγκαταλειφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και βρισκόταν υπό κατασκευή. Είχαν εγκαταστήσει έναν τεράστιο γερανό στη σκαλωσιά. Μου είπαν ότι θα έχτιζαν ένα ξενοδοχείο και ότι οι εργασίες θα διαρκούσαν δύο χρόνια», λέει μια άλλη κάτοικος της γειτονιάς.

