Ισπανία: Κατέρρευσε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένα κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, στην οδό Ιλεράς την Τρίτη (7/10).

Σύμφωνα με την El Pais, ένα άτομο φέρεται να είναι εγκλωβισμένο και ένας σοβαρά τραυματίας μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αυτή τη στιγμή στο σημείο.

«Ολόκληρο το κτίριο κατέρρευσε και δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι γεμάτο ασθενοφόρα και αστυνομία και δεν μας αφήνουν να μπούμε», εξήγησε κάτοικος της περιοχής.

«Το κτίριο που κατέρρευσε είχε εγκαταλειφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και βρισκόταν υπό κατασκευή. Είχαν εγκαταστήσει έναν τεράστιο γερανό στη σκαλωσιά. Μου είπαν ότι θα έχτιζαν ένα ξενοδοχείο και ότι οι εργασίες θα διαρκούσαν δύο χρόνια», λέει μια άλλη κάτοικος της γειτονιάς.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.

A full building collapse on Calle Hileras near Madrid’s Ópera metro has shaken the city, with six floors pancaking in a historic, densely populated zone. Emergency services have sealed the area, and reports suggest people may be trapped,… pic.twitter.com/2C66FOeV0m

#Internacional | Caos en el centro de Madrid tras el derrumbe parcial del forjado de un edificio en obrashttps://t.co/KyEzuUsdCH pic.twitter.com/JvcL5tfAws

— W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 7, 2025