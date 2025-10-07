Ηθοποιός και influencer δολοφονήθηκε από «VIP θαυμαστή» έπειτα από livestream – Την στραγγάλισε και την έβαλε σε βαλίτσα

Yoon-Ji-ah

Μια ηθοποιός και influencer βρέθηκε νεκρή κάτω από φρικιαστικές συνθήκες, μόλις μισή ώρα μετά το τέλος μιας livestream μετάδοσης, προκαλώντας σοκ στη Νότια Κορέα.

Η Yoon Ji-ah, σύμφωνα με πληροφορίες γύρω στα 20 της χρόνια, δέχτηκε βίαιη επίθεση και στραγγαλίστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, πριν το σώμα της βρεθεί εγκαταλελειμμένο στο Muju της επαρχίας North Jeolla.

Οι αρχές πιστεύουν ότι πέθανε μόλις 30 λεπτά μετά το τέλος του τελευταίου της livestream. Η ίδια είχε πραγματοποιήσει γυρίσματα στο νησί Yeongjong, περίπου τρεις ώρες οδικώς από το σημείο όπου βρέθηκε το σώμα της.

Αυτό οδήγησε τις αρχές να υποψιαστούν ότι η influencer, που είχε πάνω από 300.000 followers μόνο στο TikTok, μπορεί να ήρθε αντιμέτωπη με τον κίνδυνο σχεδόν αμέσως μετά το τέλος της ζωντανής μετάδοσης.

Ο «μεγάλος VIP πελάτης» της

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο ύποπτος για τη δολοφονία, η οποία έχει συγκλονίσει τη Νότια Κορέα, είναι ένας άνδρας γύρω στα 50, γνωστός μόνο με το επώνυμο Choi. Ο Choi φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είναι CEO μιας εταιρείας πληροφορικής στη Νότια Κορέα και λέγεται ότι προσέγγισε την influencer με πρόσχημα μια επιχειρηματική συνεργασία, υποσχόμενος να αυξήσει τους followers της.

Ο άνδρας πιστεύεται ότι ήταν γνωστός σε πλατφόρμες όπως το TikTok με το παρατσούκλι «Black cat», ενώ είχε αποκτήσει τον τίτλο του «μεγάλος VIP πελάτης», σύμφωνα με το Soap Central.

Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι η πλατφόρμα όπου η Ji-ah πραγματοποιούσε livestreams είχε σύστημα κατάταξης χρηστών με βάση την οικονομική υποστήριξη προς τους δημιουργούς περιεχομένου.

Οι υψηλότερες βαθμίδες απαιτούσαν τεράστιες δαπάνες, και ο Choi φέρεται να έφτασε στο επίπεδο 56, το οποίο κόστισε πάνω από 70.000 δολάρια, σύμφωνα με το The News.

Μόλις μια μέρα πριν από τον θάνατο της θύματος, ο Choi φέρεται να εμφανίζεται σε βίντεο να γονατίζει και να παρακαλεί μπροστά της, φαινομενικά ζητώντας κάτι. Οι αρχές τώρα υποψιάζονται ότι η υπερβολική οικονομική εμπλοκή του και άλλα προσωπικά ζητήματα οδήγησαν στο έγκλημα, με αναφορές ότι ο Choi μπορεί να αντιμετώπιζε τεράστια χρέη.

Ομολογία

Μάρτυρες ανέφεραν ότι τον είδαν να σέρνει μια μεγάλη βαλίτσα από το σπίτι του, πριν σταματήσει σε διάφορα σημεία – το τελευταίο ήταν στα βουνά του Muju.

Ο Choi συνελήφθη μόλις 12 ώρες μετά την ανακάλυψη του σώματος.

Αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά τη σύλληψη, αλλά τελικά ομολόγησε τη δολοφονία της influencer, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Η μητέρα της influencer, συντετριμμένη, είπε στους δημοσιογράφους: «Η αστυνομία είπε ότι, η κάμερα ασφαλείας έδειξε ότι ήταν έτοιμη να βγει από το αυτοκίνητο, αλλά την τράβηξαν πίσω με βία. Η πόρτα έκλεισε μετά».

Η αιτία θανάτου της Yoon Ji-ah επιβεβαιώθηκε ότι ήταν ασφυξία, λόγω στραγγαλισμού.

