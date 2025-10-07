Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε μπανιέρα ξενοδοχείου έπειτα από θερμοπληξία – Γιόρταζαν τα γενέθλια της κόρης τους

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε μπανιέρα ξενοδοχείου έπειτα από θερμοπληξία – Γιόρταζαν τα γενέθλια της κόρης τους

Ένα τραγικό περιστατικό συγκλονίζει τη Βραζιλία, όπου ένας αστυνομικός και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί μέσα στην μπανιέρα ενός μοτέλ, έπειτα από υπερθερμία που προκλήθηκε ενώ βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης.

Το ζευγάρι είχε περάσει τη μέρα γιορτάζοντας τα τέταρτα γενέθλια της κόρης τους.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 37χρονος αστυνομικός Τζέφερσον Λουίς Σαγκάζ και η 41χρονη Άνα Καρολίνα Σίλβα, ιδιοκτήτρια ενός nail salon, εντοπίστηκαν νεκροί στις 11 Αυγούστου μέσα στη μπανιέρα ενός μοτέλ στην πολιτεία Σάντα Καταρίνα, όπως μετέδωσε το βραζιλιάνικο δίκτυο G1 Globo.

Το ζευγάρι είχε περάσει τη μέρα πίνοντας και κάνοντας χρήση κοκαΐνης, ενώ αργότερα διασκέδασε σε νυχτερινό κέντρο και κατέληξε στο Dallas Motel γύρω στα μεσάνυχτα.

Όταν δεν εμφανίστηκαν την επόμενη μέρα να παραλάβουν την κόρη τους, οι συγγενείς ανησύχησαν και δήλωσαν την εξαφάνισή τους. Οι αρχές που ειδοποιήθηκαν εντόπισαν τα σώματά τους μέσα στη μπανιέρα του δωματίου.

Η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος προήλθε από θερμοπληξία, με την κοκαΐνη και το αλκοόλ να έχουν μειώσει την ικανότητα αντίδρασης του οργανισμού τους στη θερμότητα.

Το νερό της μπανιέρας είχε φτάσει τους 50°C, ενώ και η θερμάστρα του δωματίου λειτουργούσε σε πολύ υψηλή θερμοκρασία.

«Η αιτία και των δύο θανάτων ήταν εξωγενής δηλητηρίαση, που ευνόησε τη διαδικασία θερμοπληξίας με έντονη αφυδάτωση, θερμική κατάρρευση, η οποία κατέληξε σε ανεπάρκεια οργάνων και θάνατο», δήλωσε η επικεφαλής ιατροδικαστής.

Η οικογένεια της Άνα Καρολίνα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αρνήθηκε ότι η γυναίκα έκανε χρήση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι αναγκάστηκε να καταναλώσει κοκαΐνη και αλκοόλ. Το ζευγάρι ήταν μαζί σχεδόν δύο δεκαετίες, χωρίς να έχει αναφερθεί ποτέ περιστατικό βίας στη σχέση τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

