Καρχαρίας δάγκωσε σέρφερ δύο φορές στο πόδι – Κατάφερε να οδηγήσει μόνος του μέχρι το νοσοκομείο

Ένας άνδρας, περίπου 50 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά στην Νήσο Καγκουρό, όταν δέχθηκε δύο δαγκώματα από καρχαρία στο πόδι, ενώ έκανε σερφ σε δημοφιλή παραλία της Νότιας Αυστραλίας, και κατάφερε να οδηγήσει μόνος του μέχρι το νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης στη D’Estrees Bay, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό της Νήσου Καγκουρό, όπου ο άνδρας δέχθηκε την επίθεση ενώ βρισκόταν στη σανίδα του.

Παρά την τρομακτική εμπειρία, κατάφερε να οδηγήσει μόνος του μέχρι το νοσοκομείο, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.


Οι τραυματισμοί του εκτιμάται ότι δεν απειλούν τη ζωή του, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νότιας Αυστραλίας στην Daily Mail.

Σύμφωνα με μια ανεπιβεβαίωτη μαρτυρία που υποβλήθηκε στο South Australian Shark Watch Alert, ο καρχαρίας πιστεύεται ότι άνηκε στο είδος των μεγάλων, «χάλκινων» Copper shark, ο οποίος φέρεται να καταδίωκε μια φώκια μέσα στον κόλπο πριν από την επίθεση.

