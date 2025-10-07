Πλαστικός χειρουργός της «τετραγώνισε» το στήθος: «Χειροτέρευα συνεχώς» – Το δεύτερο χειρουργείο και η μόλυνση από σταφυλόκοκκο

Enikos Newsroom

κοινωνία

χειρουργείο

Έναν εφιάλτη ζει τον τελευταίο χρόνο μία γυναίκα που απευθύνθηκε σε πλαστικό χειρουργό για να κάνει αυξητική στήθους. Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε η μητέρα, 30 ετών, κατέληξε με παραμορφωμένο στήθος, αντιαισθητικές ουλές και λοίμωξη από σταφυλόκοκκο.

Η γυναίκα ψυχολογικά έχει καταρρεύσει ενώ θα πρέπει να υποβληθεί σε νέα χειρουργεία για να μπορέσει να διορθώσει τα λάθη που της προκάλεσε ο γιατρός.

Τον περασμένο Ιανουάριο η 30χρονη, μετά από δύο γέννες, αποφάσισε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης και ανόρθωσης του στήθους της και απευθύνθηκε στον συγκεκριμένο πλαστικό χειρουργό. Από τη συζήτηση που είχαν, της ενέπνευσε εμπιστοσύνη. Όπως, όμως, αναφέρει στην αγωγή που έχει καταθέσει δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή της η απόφαση θα ήταν η αρχή ενός εφιάλτη που δεν λέει να τελειώσει, σύμφωνα με το Star.

«Με διαβεβαίωσε ότι η επέμβαση αυτή είναι ακίνδυνη, αποτελεί εγχείρηση ρουτίνας, ότι το αποτέλεσμα θα έχει απόλυτη επιτυχία», λέει η 30χρονη.

«Οι μαστοί μου παραμορφώθηκαν με φανερή δυσαναλογία μεταξύ τους, παρουσίαζαν ασυμμετρία ως προς τη θέση, το σχήμα και το μέγεθος τους. Μάλιστα ο δεξιός μαστός εμφάνιζε τετραγωνικό σχήμα αντί για κυκλικό», προσθέτει.

Το δεύτερο χειρουργείο και η μόλυνση από σταφυλόκοκκο

Ακολούθησε δεύτερη επέμβαση, διορθωτική. Τα πράγματα όμως, έγιναν ακόμα χειρότερα καθώς μολύνθηκε από σταφυλόκοκκο.

«Μετά από μια σειρά εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκα σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο διαγνώστηκε η λοίμωξη των ουλών από σταφυλόκοκκο για την ίαση της οποίας μου χορηγήθηκε αντιβίωση. Η κλινική μου εικόνα χειροτέρευε συνεχώς».

Η γυναίκα έχει καταθέσει ήδη αγωγή με την οποία ζητάει αποζημίωση 155.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί αλλά και τα χρήματα που έχει ξοδέψει μέχρι σήμερα σε εξετάσεις και φαρμακευτικές αγωγές.

Σημειώνεται πως το STAR επικοινώνησε και με την πλευρά του γιατρού, ωστόσο αρνήθηκε να κάνει το παραμικρό σχόλιο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου οι μισοί οδηγοί που χάθηκαν στην άσφαλτο είχαν στο αίμα τους μια συγκεκριμένη ουσία – Ποια είναι αυτή;

Ποια συμπτώματα στο στόμα μπορεί να δείχνουν ότι έχετε διαβήτη

Βουλή: Σήμερα αρχίζει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας

ΣΕΒ: Τι αναμένεται να πει σήμερα ο Μητσοτάκης για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Ζώδια και σχέσεις: Το χειρότερο ταίρι που μπορείτε να επιλέξετε – «Προσέξτε την αστρολογική συμβατότητα»

Signal: Μη χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή στα νέα iPhone 17 – «Κάντε αυτήν την αλλαγή αμέσως»
περισσότερα
09:37 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Αττικόν Νοσοκομείο: Συνελήφθησαν 2 νοσηλεύτριες γιατί χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο

Ακόμη ένα περιστατικό λανθασμένης χορήγησης φαρμάκου καταγράφηκε, αυτή τη φορά στο Γενικό Νοσο...
08:27 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Μπροστά στο φονικό ο ανιψιός του 70χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – Άφαντος παραμένει ο δράστης, τα σενάρια που εξετάζονται

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει το διπλό φονικό στην Φοινικούντα Μεσσηνίας, με θύματα τον ιδιοκτήτη κ...
08:15 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Αφόρητη η κατάσταση στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις 30′ και στην Αττική Οδό

Αφόρητη είναι η κατάσταση για ακόμη ένα πρωινό στους δρόμους της Αττικής, καθώς παρατηρούνται ...
07:21 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Βροχές, ισχυροί άνεμοι και χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά τόπους θα είναι ισχυρές, αναμένονται σήμερα, Τρίτη ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης