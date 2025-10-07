Σίδνεϊ: Στο εδώλιο ο 65χρονος Έλληνας ομογενής που σκόρπισε τρόμο στο Croydon Park – Αντιμέτωπος με 25 κατηγορίες

Για ώρες επικράτησε τρόμος στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, την Κυριακή (5/10), όταν ένας 60χρονος, Έλληνας ομογενής, άνοιξε πυρ αδιακρίτως εναντίον πεζών, αυτοκινήτων και αστυνομικών, μετατρέποντας μια ήσυχη γειτονιά του Croydon Park σε πεδίο μάχης.

Ο Αρτέμιος Μίντζας, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από σχεδόν δύο ώρες ένοπλης μανίας, αντιμετωπίζει πλέον 25 κατηγορίες, ανάμεσά τους και 18 για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο Μίντζας φέρεται να πυροβόλησε περίπου 50 φορές από το διαμέρισμά του με ένα όπλο υψηλού διαμετρήματος, το βράδυ της Κυριακής, στην οδό Georges River Road του Croydon Park, μιας πολυπολιτισμικής περιοχής που προσελκύει νέες οικογένειες.

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό και το στήθος, ενώ επτά ακόμη άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρύτερα τραύματα.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης δεν διέθετε άδεια οπλοκατοχής.

Στο δικαστήριο

Η αστυνομία απήγγειλε εις βάρος του συνολικά 25 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων «18 κατηγορίες για πυροβολισμό με πρόθεση τη δολοφονία», μία για «χρήση πυροβόλου όπλου σε ή κοντά σε δημόσιο χώρο», καθώς και κατηγορίες για κατοχή μη καταχωρημένου όπλου, για «πυροβολισμό σε κατοικία χωρίς σεβασμό στην ανθρώπινη ασφάλεια», «πυροβολισμό με σκοπό την αποφυγή σύλληψης» και τρεις ακόμη παραβάσεις σχετικές με την οπλοχρησία.

Ο Μίντζας οδηγήθηκε την Τρίτη το πρωί στο τοπικό δικαστήριο του Burwood, φορώντας μπλε στολή και με εμφανείς μελανιές γύρω από τα μάτια.

Έπειτα από σύντομη λογομαχία δύο δικηγόρων που ισχυρίστηκαν πως είχαν εντολές να τον εκπροσωπήσουν, ο Μίντζας επιβεβαίωσε στη δικαστή Jennifer Price ότι η δικηγόρος Dymphna Hawkins θα είναι η συνήγορός του.

Η οικογένειά του παρευρισκόταν στο δικαστήριο. Δεν υπέβαλε αίτηση αποφυλάκισης, ενώ η επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο ορίστηκε για τις 3 Δεκεμβρίου.

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο, η Hawkins δήλωσε πως ο πελάτης της «Είναι εντάξει».

Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης

Η φερόμενη επίθεση ξεκίνησε γύρω στις 7:45 μ.μ. το βράδυ της Κυριακής, με τον Μίντζα να πυροβολεί «αδιακρίτως», όπως περιέγραψε η αστυνομία, κατά μήκος ενός πολυσύχναστου εμπορικού δρόμου γεμάτου εστιατόρια, fast food, ένα σχολείο και μια εκκλησία.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν τζάμια να «εκρήγνυνται» γύρω τους καθώς το παράθυρο του διαμερίσματος, από όπου πυροβολούσε ο Μίντζας, θρυμματίστηκε, όπως και η στάση λεωφορείου στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Πεζοί έσκυβαν για να καλυφθούν, χρησιμοποιώντας τα αυτοκίνητα ως ασπίδες. Ένας πυροβολισμός χτύπησε το παράθυρο ενός περιπολικού, το οποίο, ευτυχώς, ήταν άδειο.

Η αστυνομία εισέβαλε στο διαμέρισμα περίπου στις 9.30 μ.μ., συλλαμβάνοντάς τον. Ο Μίντζας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, το πρωί της Δευτέρας τέθηκε υπό κράτηση και το ίδιο βράδυ του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Από το διαμέρισμα κατασχέθηκε ένα όπλο διαμετρήματος 30 χιλιοστών.

Ένας άνδρας που καθόταν στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου φέρεται να δέχθηκε πυρά – τραυματίστηκε στον λαιμό και το στήθος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Τα τραύματά του πλέον δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή.

Οι διασώστες παρείχαν βοήθεια σε 20 άτομα στο σημείο. Πέντε από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα, ενώ δύο ακόμη πήγαν μόνοι τους στην αστυνομία με τραύματα στο πρόσωπο από σπασμένα γυαλιά.

Έρευνα για το κίνητρο

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αστυνομίας, ο Trent King, δήλωσε ότι «η επίθεση δεν φαίνεται να συνδέεται με χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ».

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι ο Μίντζας δεν είχε καμία σχέση με το οργανωμένο έγκλημα ή την τρομοκρατία.

Ο επιθεωρητής Stephen Parry σημείωσε τη Δευτέρα ότι οι αρχές είχαν «πολύ λίγες καταγεγραμμένες αλληλεπιδράσεις» με τον Μίντζα τα τελευταία 20 χρόνια, περιγράφοντας την επιχείρηση ως «εξαιρετικά επικίνδυνη», κατά την οποία οι διασώστες «κινδύνεψαν σοβαρά να χάσουν τη ζωή τους».

Όπως δήλωσε: «Ένας πυροβολισμός πέρασε μέσα από το παράθυρο ενός περιπολικού – αν μέσα βρισκόταν αστυνομικός, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα είχε σκοτωθεί».

Σε ερώτηση για την ψυχική του κατάσταση, ο Parry απάντησε πως ο Μίντζας «δεν είχε ιστορικό ψυχικών προβλημάτων».

«Είναι απίστευτο ότι κανείς δεν σκοτώθηκε ή δεν τραυματίστηκε σοβαρά εξαιτίας αυτού του περιστατικού», είπε ο Parry, προσθέτοντας: «Στα 35 χρόνια μου στην αστυνομία, υπήρξαν ελάχιστα περιστατικά τέτοιου είδους, όπου κάποιος πυροβολεί τυχαία, στοχεύοντας ανθρώπους στον δρόμο και διερχόμενα οχήματα».

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Chris Minns, επαίνεσε το έργο της αστυνομίας, τονίζοντας πως η άμεση και θαρραλέα αντίδρασή τους έσωσε αμέτρητες ζωές.

«Είχαμε έναν ενεργό σκοπευτή με όπλο υψηλής ισχύος που πυροβολούσε αυτοκίνητα σε έναν κεντρικό δρόμο… Η κατάσταση θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί πολύ χειρότερα», είπε το πρωί της Τρίτης στον ραδιοφωνικό σταθμό 2GB.

Ο Μίντζας είχε μετακομίσει στο διαμέρισμα πάνω από μια κλινική στην οδό Georges River Road τον Ιούλιο. Ζούσε μόνος, έχει ενήλικα παιδιά και εργαζόταν ως υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών στη Sydney Trains.

Την Κυριακή, η αστυνομία ανέφερε πως εξακολουθούσε να διερευνά τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, καθώς δεν βρέθηκε κανένα μανιφέστο ή άλλο υλικό που να τα εξηγεί.

Με πληροφορίες από: The Syndey Morning Herald, ABC