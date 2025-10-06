Αυστραλία: Άνδρας άνοιξε πυρ σε δρόμο στο Σίδνεϊ – Αναφορές για τουλάχιστον 20 τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

ΣΙΝΤΕΙ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ

Άνδρας άνοιξε πυρ την Κυριακή (5/10) σε πολυσύχναστο δρόμο στο Σίδνεϊ, προτού συλληφθεί, ανακοίνωσε η αυστραλιανή αστυνομία, η οποία έκανε λόγο για είκοσι τραυματίες, κυρίως από θραύσματα.

Σοκ στην Αυστραλία: Εργαζόμενος σε παιδικούς σταθμούς κατηγορείται για κακοποίηση ανηλίκων – Είχε 1,4 εκατ. αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Ο φερόμενος ως δράστης «πυροβολούσε αδιακρίτως εναντίον διερχόμενων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων της αστυνομίας», εξήγησε σε ανακοίνωσή της.

Εκτιμάται πως πυροβόλησε «από 50 ως 100» φορές, διευκρίνισε ο Στίβεν Πέρι, προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας στη Νότια Νέα Ουαλία.

Δυο ώρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε 60χρονο, τον οποίο βαραίνουν υποψίες πως ήταν ο άνδρας ο οποίος άνοιξε πυρ, σε διαμέρισμα. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες για τραύματα που υπέστη κατά τη σύλληψη.

Άνδρας πήγε σε νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα μετά το συμβάν και νοσηλεύεται σε «σοβαρή» κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε άλλους δεκαεννέα προσφέρθηκαν φροντίδες για τραυματισμούς που υπέστησαν από θραύσματα, κυρίως γυαλιών, κάποιοι εκ των οποίων χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Οι επιθέσεις με χρήση πυροβόλων όπλων που βάζουν στο στόχαστρο πλήθη είναι συγκριτικά σπάνιες στην Αυστραλία.

Τα αυτόματα και ημιαυτόματα όπλα έχουν απαγορευτεί στη χώρα-ήπειρο της Ωκεανίας μετά την επίθεση του 1996 στο Πορτ Άρθουρ, στην Τασμανία, όταν άνδρας που σύμφωνα με τις αρχές έδρασε μόνος σκότωσε 35 ανθρώπους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Ο καιρός της Δευτέρας: Αλλαγή του σκηνικού με βροχές και καταιγίδες

Υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργαζόμενους – Ποιους αφορά

Cory Doctorow: «Η βιομηχανία της AI οδεύει προς κατάρρευση» – Τι δήλωσε ο διάσημος συγγραφέας

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:45 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αίγυπτος: Έφτασε ο Χαλίλ αλ Χάγια επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς – Την Δευτέρα μεταβαίνει και η ισραηλινή αντιπροσωπεία

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, έφθασε την Κυριακή (5/10) στην Αίγυπ...
01:45 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο με όπλα που άφησε η Χαμάς σε νηπιαγωγείο της Γάζας

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας (IDF) δημοσίευσε βίντεο που δείχνουν όπλα που άφησαν πίσω τους μέλ...
01:00 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία – Βενεζουέλα: Ανησυχία στη Μόσχα για την κλιμάκωση των επιθέσεων των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ επέκρινε την Κυριακή (5/10) το αμερικανικό πλή...
00:15 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Καλιφόρνια: Ο κυβερνήτης της θα κινηθεί νομικά κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να αποτρέψει την αποστολή Εθνοφρουράς στο Όρεγκον

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ θα προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον της κυβέρνηση...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης