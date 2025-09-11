Σοκ στην Αυστραλία: Εργαζόμενος σε παιδικούς σταθμούς κατηγορείται για κακοποίηση ανηλίκων – Είχε 1,4 εκατ. αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Οργή και ανησυχία προκαλεί στην αυστραλιανή κοινωνία η αποκάλυψη ότι ένας 26χρονος εργαζόμενος σε παιδικούς σταθμούς στο Σίδνεϊ κατηγορείται για σοβαρά εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Στις ηλεκτρονικές του συσκευές βρέθηκαν περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια αρχεία, εκ των οποίων 550.000 ήταν μοναδικές εικόνες υλικού παιδικής κακοποίησης.

Στο επίκεντρο σφοδρής έρευνας των αυστραλιανών Αρχών βρίσκεται ο Ντέιβιντ Ουίλιαμ Τζέιμς, 26 ετών, από το Σίδνεϊ, ο οποίος κατηγορείται για παραγωγή, κατοχή και διανομή υλικού παιδικής κακοποίησης, καθώς και για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Ο κατηγορούμενος εργαζόταν επί σειρά ετών σε πολλαπλούς παιδικούς σταθμούς και κέντρα φύλαξης παιδιών (OOSH) στην ευρύτερη περιοχή του Σίδνεϊ, αποκτώντας πρόσβαση σε δεκάδες παιδιά ηλικίας ακόμη και κάτω των 6 ετών.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας στην κατοικία του, η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία (AFP) κατέσχεσε ηλεκτρονικές συσκευές στις οποίες εντοπίστηκαν περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια αρχεία, με τουλάχιστον 550.000 μοναδικές εικόνες που σχετίζονται με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Αν και δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς πόσες από τις εικόνες αυτές δημιουργήθηκαν από τον ίδιο με τη χρήση παιδιών, η έκταση του υλικού θεωρείται «πρωτοφανής».

Ο Τζέιμς αντιμετωπίζει 13 σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ αυτών:

9 κατηγορίες για επιβαρυντική χρήση παιδιού κάτω των 14 ετών για δημιουργία υλικού παιδικής κακοποίησης

1 κατηγορία για απλή χρήση παιδιού για τον ίδιο σκοπό

2 κατηγορίες για κατοχή υλικού παιδικής κακοποίησης

1 κατηγορία για παραβίαση εντάλματος με την άρνηση αποκάλυψης κωδικών πρόσβασης στις συσκευές του

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 10 παιδιά έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί ως πιθανά θύματα, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή. Οι γονείς των παιδιών που σχετίζονται με τα κέντρα όπου εργαζόταν ο κατηγορούμενος έχουν ήδη ενημερωθεί και τους παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων αποκαλύψεων για σεξουαλικά εγκλήματα στον χώρο της παιδικής φροντίδας στην Αυστραλία. Μόλις πριν λίγους μήνες, η πολιτεία της Βικτώριας συνέστησε εξετάσεις για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα σε 1.200 παιδιά λόγω της υπόθεσης του Τζόσουα Ντέιλ Μπράουν, άλλου εργαζόμενου σε παιδικό σταθμό.

Σε απάντηση των γεγονότων αυτών, η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας κατέθεσε πρόσφατα νομοσχέδιο που ενισχύει τους ρυθμιστικούς ελέγχους στον τομέα της παιδικής φροντίδας, δίνοντας περισσότερες αρμοδιότητες στις αρχές για την πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων.

Η Αστυνομία τονίζει ότι η επεξεργασία των ηλεκτρονικών στοιχείων θα διαρκέσει μήνες και ότι προτεραιότητα είναι η ταυτοποίηση και προστασία των θυμάτων.

Ο κατηγορούμενος παραμένει προφυλακισμένος και αναμένει δίκη, ενώ το ενδεχόμενο επιπλέον κατηγοριών παραμένει ανοιχτό.

Πηγή: ΕΡΤNews