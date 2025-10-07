Σίδνεϊ: Ομογενής o δράστης που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ πυροβολώντας αδιακρίτως επί δύο ώρες

Για 25 αδικήματα, ανάμεσά τους και η απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατηγορείται ο Αρτέμιος Μίντζας, 60 ετών, μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Croydon Park, στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ. Η περιοχή μετατράπηκε για ώρες σε πεδίο μάχης, καθώς ο Μίντζας φέρεται να πυροβόλησε τουλάχιστον 50 φορές εναντίον διερχόμενων πολιτών.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή γύρω στις 7:45 το βράδυ, ύστερα από αναφορές για ένοπλο στην οδό Georges River. Σύμφωνα με το ABC, οι δυνάμεις ασφαλείας αντάλλαξαν πυροβολισμούς για σχεδόν δύο ώρες με τον φερόμενο ως δράστη, ενώ πολίτες έτρεχαν να καλυφθούν. Ο Μίντζας φέρεται να πυροβολούσε αδιακρίτως από το παράθυρο του επάνω ορόφου επιχείρησης, προκαλώντας τρόμο στη γειτονιά. Οι σφαίρες χτύπησαν 13 αυτοκίνητα και μια στάση λεωφορείου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο παρείχαν βοήθεια σε 16 τραυματίες, οι περισσότεροι με ελαφρά τραύματα, ενώ δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ανάμεσά τους και ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε σφαίρες στον λαιμό και στο στήθος και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Η σύλληψη του Μίντζα έγινε γύρω στις 9:30 το βράδυ, μετά από επέμβαση ειδικής μονάδας της αστυνομίας. Οι αρχές βρήκαν στο σημείο ένα πυροβόλο όπλο, ενώ ο δράστης μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο νοσοκομείο με τραύματα στο μάτι από σπασμένα γυαλιά. Μετά την ιατρική αξιολόγηση, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα του Μπέργουντ, όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας του απαγγέλθηκαν 25 κατηγορίες.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται 18 κατηγορίες για πυροβολισμό με πρόθεση ανθρωποκτονίας, καθώς και κατηγορίες για παράνομη κατοχή όπλου, πυροβολισμό σε δημόσιο χώρο και αντίσταση κατά της σύλληψης. Ο Μίντζας κρατείται χωρίς εγγύηση και αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη 7 Οκτωβρίου ενώπιον του Τοπικού Δικαστηρίου του Μπέργουντ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Μίντζας εργάζεται στη Sydney Trains και δεν είχε καμία σχέση με οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικά δίκτυα. Ο αναπληρωτής επιθεωρητής Stephen Parry ανέφερε πως «είναι ένας 60χρονος πατέρας με ελάχιστες καταγεγραμμένες επαφές με την αστυνομία τα τελευταία 20 χρόνια», προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε ιστορικό ψυχικών προβλημάτων.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβωθούν τα κίνητρά του. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε από τον αναπληρωτή επίτροπο Trent King ως «πρωτοφανές για το Σίδνεϊ», καθώς, όπως τόνισε, είναι εξαιρετικά σπάνιο να σημειωθούν τόσοι πυροβολισμοί χωρίς να υπάρξουν θύματα.