ΕΣΠΑ: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις στη δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να λήξει η προθεσμία που έχουν οι μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις να υποβάλλουν αιτήσεις στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Mέχρι την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν για να τυποποιήσουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, να δημιουργήσουν την «ταυτότητα» των προϊόντων τους και φυσικά να στηριχθεί η προβολή των προϊόντων στο εξωτερικό, σύμφωνα με το enikonomia.gr. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ΚΑΔ μεταποιήσεως και συνοδευτικών υπηρεσιών. Το ποσοστό της επιχορηγήσεως ξεκινά από το 40% και μπορεί να αυξάνεται έως και το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού εφόσον πιστοποιείται αύξηση των εξαγωγών της επιδοτούμενης επιχειρήσεως.

Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 80.000 έως 200.000 ευρώ. Επίσης η ​​​​Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την ένταξή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω και της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.​

Επιδοτήσεις

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών, που επετεύχθη σε μία από τις τρεις πλήρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

​​Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το 25% της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου προϋπολογισμού εξασφαλίζεται με ίδια κεφάλαια.

Σημαντικό! Είναι υποχρεωτική η επίτευξη αύξησης των εξαγωγών της ενισχυόμενης επιχείρησης σε σχέση με το ποσό των εξαγωγών της κατά το έτος βάσης (φορολογικό έτος 2024) σε ύψος τουλάχιστον ίσο με το 70% της δημόσιας δαπάνης ολοκλήρωσης, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της πράξης.​

Σε ποιους απευθύνεται

​Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: