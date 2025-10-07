Η Σαουδική Αραβία ετοιμάζει συνεργασία με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Μετά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών, Doug Burgum, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ο υπουργός Βιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας επισκέφθηκε τις μεγαλύτερες ναυπηγικές εγκαταστάσεις της χώρας, όπου συναντήθηκε με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο. Οι δύο υπουργοί έθεσαν τις βάσεις για σημαντικές συνεργασίες.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά σε κέντρο της ναυπηγικής βιομηχανίας της Μεσογείου. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η Σαουδική Αραβία διαπιστώνει ότι στα ναυπηγεία της ONEX, σε Ελευσίνα και Σύρο, συντελείται ανάπτυξη με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, αλλάζοντας τον ναυπηγικό χάρτη της Μεσογείου και επανατοποθετώντας τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας ανάμεσα στους ισχυρότερους παίκτες της Ευρώπης.

Δεν είναι τυχαίο ότι, μετά τη διήμερη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Doug Burgum στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε χθες αργά το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της ONEX και με τον υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας, Bandar Ibrahim Alkhorayef.

Ο Alkhorayef, ένας εκ των κορυφαίων υπουργών του Βασιλείου, συνοδευόταν από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Εθνικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Σαουδικής Αραβίας, Saleh Al-Solami.

«Οι δύο χώρες μας έχουν ισχυρούς δεσμούς και μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο», τόνισε σε δηλώσεις του ο Σαουδάραβας υπουργός, προσθέτοντας ότι για τις δύο πλευρές αναδεικνύονται ευκαιρίες διεύρυνσης της συνεργασίας, με έμφαση στη ναυπήγηση πλοίων, τον αγροτικό τομέα και τις εξορύξεις, όπου η Ελλάδα διαθέτει σημαντική εμπειρία.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην επίσκεψή του στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, σημείωσε: «Τα ναυπηγεία αποτελούν παράδειγμα για το πώς οι δύο χώρες σκεφτόμαστε και πού θέλουμε να πάμε». Κάνοντας μνεία και στα ναυπηγεία της χώρας του, πρόσθεσε: «Αυτός είναι ένας τομέας ομοιότητας και τεχνογνωσίας».

«Η επίσκεψή μου εδώ αφορά τις διαφορετικές ευκαιρίες, αλλά και το πώς μπορούμε να διευρύνουμε τη συνεργασία μας. Βλέπω μεγάλες προοπτικές και για τις δύο χώρες», κατέληξε.

Νωρίτερα το πρωί, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της σαουδαραβικής αντιπροσωπείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σε ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό κλίμα. Εξετάστηκαν αναλυτικά οι δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, με στόχο την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στις δύο χώρες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη ναυπηγική βιομηχανία, τη φαρμακοβιομηχανία, την αγροδιατροφή και τις κατασκευές.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός, η πρέσβης Κατερίνα Βαρβαρήγου και ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα, Ali Abdulrahman Bin Yousef.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Είχαμε μια εξαιρετικά θετική και δημιουργική συνάντηση με τον υπουργό Βιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας, μιας χώρας με ισχυρό περιφερειακό και στρατηγικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με την οποία διατηρούμε ουσιαστικές στρατηγικές σχέσεις. Οι εμπορικές μας συναλλαγές ανέρχονται περίπου στα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, και κοινός μας στόχος είναι να τις ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο. Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε στη διευκόλυνση προσέλκυσης σημαντικών επενδύσεων από τη Σαουδική Αραβία στην πατρίδα μας, σε πολλούς τομείς. Από την πλευρά μας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας, αλλά και σε εξίσου σημαντικούς κλάδους όπως η αγροδιατροφή, η φαρμακοβιομηχανία και οι κατασκευές. Παράλληλα, διευκολύνουμε και τις ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη Σαουδική Αραβία».

Στη συνέχεια, οι δύο υπουργοί επισκέφθηκαν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπου τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX Shipyards & Technologies, Πάνος Ξενοκώστας. Ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται και τις δυνατότητες συνεργασίας με επενδυτικούς φορείς της Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ναυπηγοβιομηχανίας και της αμυντικής βιομηχανίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή των Ναυπηγείων στην αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, η οποία έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις συζητήσεις που είχε με τους δύο υπουργούς και τη στάση του Σαουδάραβα υπουργού ως προς τον βαθμό εμπλοκής στη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, ο πρόεδρος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, δήλωσε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που, ως ελληνικά ναυπηγεία, εκπροσωπώντας τους εργαζομένους μας τόσο στην Ελευσίνα όσο και στη Σύρο, δείχνουμε ότι αυτό που φάνταζε αδύνατο πριν από λίγα χρόνια στην Ελλάδα είναι πλέον δυνατό. Οι ικανοποιημένοι πελάτες μας και οι πρόσφατες επισκέψεις αντιπροσωπειών από την Αμερική, την Κορέα και σήμερα τη Σαουδική Αραβία δείχνουν ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή. Με την πλήρη υποστήριξη της Πολιτείας, της κυβέρνησης και όλων των εργαζομένων μας, ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα. Δεσμευόμαστε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι».