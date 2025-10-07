Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκάλυψε γιατί χώρισε από τον πρώην σύντροφό της – «Η αγάπη παραμένει…»

Στο νέο της βίντεο στο YouTube, η Δήμητρα Αλεξανδράκη απάντησε σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων και δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική της ζωή. Ανάμεσα σε όσα είπε, αναφέρθηκε και στον χωρισμό της από τον πρώην σύντροφό της, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν να προχωρήσει παρακάτω.

Η γνωστή influencer τόνισε ότι μια σχέση πρέπει να τελειώνει όταν χάνεται η επικοινωνία και η συνεννόηση ανάμεσα στους δύο ανθρώπους. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θα σου πω σοβαρά. Όχι ότι δεν υπήρχε αγάπη, απλώς όταν χάνεται κάπου η συνεννόηση, είναι καλύτερα να σταματάς μία σχέση, παρά να φτάσεις σε πολύ άσχημα σημεία με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις ζήσει πάρα πολύ όμορφα. Η αγάπη παραμένει, απλώς χωρίζουν οι δρόμοι μας. Και ο καθένας τη ζωή του. Από μακριά, θα χαιρετηθούμε, θα μιλήσουμε, αλλά ως εκεί».

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις σχέσεις και τα συναισθήματα, επισημαίνοντας πως ο εγωισμός δεν έχει θέση στην αγάπη. «Από εγωισμό δεν πρέπει να μείνεις ποτέ σε μία σχέση. Όταν έχεις εγωισμό, σημαίνει ότι δεν αγαπάς τον άλλον. Όταν κάπου δεν περνάω καλά, απλώς φεύγω· αποχωρώ ωραία και αξιοπρεπέστατα», είπε με ειλικρίνεια.

Το σχετικό απόσπασμα μπορείτε να το δείτε μετά το 26:00 του βίντεο