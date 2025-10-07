Ινδονησία: Στους 61 οι νεκροί από την κατάρρευση ισλαμικού σχολείου – Συνεχίζονται οι έρευνες

Τραγωδία δίχως τέλος στην Ινδονησία, όπου δώδεκα ακόμη σοροί ανασύρθηκαν τη Δευτέρα από τα συντρίμμια του ισλαμικού οικοτροφείου Al Khoziny, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στους 61, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, όταν κατέρρευσε η αίθουσα προσευχής του σχολείου την ώρα της απογευματινής προσευχής, στην οποία συμμετείχαν κυρίως μαθητές ηλικίας 12 έως 19 ετών. Το οικοτροφείο, που λειτουργεί εδώ και έναν αιώνα, βρίσκεται στην περιοχή Σιντοάρτζο στο νησί Ιάβα και, σύμφωνα με τις αρχές, είχε προχωρήσει σε αυθαίρετη επέκταση των εγκαταστάσεών του χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Από την κατάρρευση μόνο ένας μαθητής κατάφερε να βγει εντελώς αλώβητος, ενώ 99 τραυματίστηκαν και στη συνέχεια έλαβαν εξιτήριο. Ωστόσο, τέσσερις από αυτούς υπέστησαν σοβαρά τραύματα και εξακολουθούν να νοσηλεύονται, αφού χρειάστηκε να υποβληθούν σε ακρωτηριασμούς.

Τρεις ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό, και χωρίς να υπάρχουν πλέον ενδείξεις επιζώντων, οι διασώστες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν βαρείς εκσκαφείς για να επιταχύνουν τις επιχειρήσεις έρευνας. Τη Δευτέρα εντοπίστηκαν ακόμη 12 σοροί και τουλάχιστον επτά ανθρώπινα μέλη στα ερείπια. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, καθώς δύο μαθητές εξακολουθούν να αγνοούνται, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ελπίδες ότι θα βρεθούν ζωντανοί.

Οι περισσότερες σοροί βρέθηκαν σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που δυσχέρανε την αναγνώριση. Οι συγγενείς των θυμάτων, συντετριμμένοι, κλήθηκαν να δώσουν δείγματα DNA στο αστυνομικό νοσοκομείο Bhayangkara, στην πόλη Σουραμπάγια, πρωτεύουσα της επαρχίας Ανατολική Ιάβα.

Μέχρι τη Δευτέρα, οι ομάδες αναγνώρισης θυμάτων καταστροφών (DVI) είχαν ταυτοποιήσει 17 σορούς, οι οποίες παραδόθηκαν στις οικογένειες για να τελεστούν οι κηδείες.