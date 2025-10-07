Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου, σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε δημόσια μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, απαντώντας στα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούσαν την οικογένειά του. Ο Έλληνας σούπερ σταρ έστειλε ένα σαφές και αυστηρό μήνυμα σε όσους εκθέτουν τα παιδιά του, ζητώντας να σταματήσει κάθε αναπαραγωγή φωτογραφιών ή βίντεο με εκείνα.

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης, δείχνοντας την ενόχλησή του για τα όσα έχουν γραφτεί τις τελευταίες ημέρες. Ο ίδιος, που επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ξεκινήσει προπονήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς ενόψει της νέας σεζόν, θέλησε να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή των παιδιών του και να βάλει τέλος σε όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας ξεκαθάρισε ότι η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα των δικών του επιλογών, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρασύρονται και οι άνθρωποι που αγαπά. Τόνισε πως θέλει τα παιδιά του να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας, μακριά από την πίεση και την έκθεση που φέρνει η δημοσιότητα.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.

Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.

Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ».