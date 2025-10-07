Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Φοιτήτρια κάηκε ζωντανή μέσα σε Tesla Cybertruck – Κλείδωσαν οι πόρτες ύστερα από τροχαίο

Μια φοιτήτρια μόλις 19 ετών έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο στην Καλιφόρνια, όταν το Tesla Cybertruck στο οποίο επέβαινε τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από σφοδρή σύγκρουση. Η οικογένειά της στρέφεται πλέον κατά της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από σχεδιαστικό ελάττωμα που η Tesla γνώριζε αλλά δεν διόρθωσε.

Η Κρίστα Μισέλ Τσουκαχάρα, δευτεροετής φοιτήτρια στο Κολέγιο Savannah, επέβαινε στο ηλεκτρικό όχημα μαζί με τρεις φίλους της —τον 19χρονο Σόρεν Ντίξον, τον 20χρονο Τζακ Νέλσον και τον Τζόρνταν Μίλερ— όταν το αυτοκίνητο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε δέντρο και τοίχο αντιστήριξης στο Πιεμόντε της Καλιφόρνια, τον Νοέμβριο του 2024. Οι δύο πρώτοι, μαζί με την Κρίστα, σκοτώθηκαν, ενώ ο Τζόρνταν ήταν ο μόνος που επέζησε, χάρη σε έναν περαστικό που έσπασε το παρμπρίζ με ένα κλαδί δέντρου και κατάφερε να τον απεγκλωβίσει.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσαν οι γονείς της, Καρλ και Νοέλ Τσουκαχάρα, η Κρίστα είχε επιζήσει της σύγκρουσης, αλλά δεν μπόρεσε να βγει από το όχημα, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα θυρών τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά τη διακοπή ρεύματος που προκάλεσε το ατύχημα. Οι πόρτες, όπως αναφέρεται, δεν άνοιγαν χειροκίνητα, καθώς το σύστημα έκτακτης ανάγκης ήταν δύσκολο να εντοπιστεί και να χρησιμοποιηθεί.

«Η Κρίστα υπέστη αδιανόητο πόνο και συναισθηματική οδύνη ενώ ήταν παγιδευμένη στο πίσω μέρος του φλεγόμενου οχήματος», σημειώνει η αγωγή των γονιών της, η οποία έχει κατατεθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Επαρχίας Αλαμέδα. Σύμφωνα με το νομικό τους επιτελείο, η νεαρή πέθανε από εγκαύματα και εισπνοή καπνού, ενώ θα μπορούσε να είχε σωθεί αν υπήρχε πιο εύκολη πρόσβαση στο χειροκίνητο άνοιγμα των θυρών.

Σε δηλώσεις του στους New York Times, ο πατέρας της ανέφερε: «Η κόρη μας θα μπορούσε να είχε σωθεί αν μπορούσε να βγει από το αυτοκίνητο. Ήταν ένα έξυπνο, ευγενικό κορίτσι με όλη τη ζωή μπροστά του. Υποφέρουμε όχι μόνο για την απώλειά της, αλλά και για τη σιωπή γύρω από το πώς συνέβη αυτό. Μια εταιρεία που αξίζει ένα τρισεκατομμύριο δολάρια δεν μπορεί να κυκλοφορεί ένα αυτοκίνητο που δεν είναι ασφαλές».

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Ρότζερ Ντρέιερ, δήλωσε ότι «ο σχεδιασμός του οχήματος απογοήτευσε την Κρίστα. Δεν υπήρχε λειτουργικό ή εύκολα προσβάσιμο σύστημα παράκαμψης για να διαφύγει. Ο θάνατός της ήταν αποτρέψιμος». Ο ίδιος έκανε λόγο για «ιστορία τρόμου» και «συνειδητή αδιαφορία της Tesla για την ασφάλεια των επιβατών της».

Η αγωγή περιλαμβάνει δεκάδες παρόμοιες αναφορές για περιστατικά στα οποία επιβάτες και οδηγοί παγιδεύτηκαν μέσα σε οχήματα Tesla μετά από ατυχήματα, επειδή οι ηλεκτρονικές πόρτες δεν άνοιγαν. Σε αρκετές περιπτώσεις, γονείς αναγκάστηκαν να σπάσουν τα παράθυρα για να σώσουν τα παιδιά τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι έρευνες της αστυνομίας έδειξαν ότι ο οδηγός Σόρεν Ντίξον είχε καταναλώσει αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες, ενώ η υπερβολική ταχύτητα θεωρείται ότι συνέβαλε καθοριστικά στο δυστύχημα. Ωστόσο, οι συγγενείς των θυμάτων υποστηρίζουν πως το θέμα της ασφάλειας του οχήματος παραμένει το πιο κρίσιμο.

Το Cybertruck, που παρουσιάστηκε επίσημα τον Νοέμβριο του 2023, έχει δεχθεί πλήθος παραπόνων για προβλήματα ασφάλειας. Τον Σεπτέμβριο, η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA) ξεκίνησε έρευνα εις βάρος της Tesla μετά από αναφορές ιδιοκτητών ότι οι πόρτες σε ορισμένα μοντέλα, όπως το Model Y, δεν άνοιγαν μετά από απώλεια ρεύματος.