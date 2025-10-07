Τραγωδία στην Χαλκίδα: Βίντεο από το σημείο που έπεσε ο 45χρονος από την Υψηλή Γέφυρα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στην Χαλκίδα: Βίντεο από το σημείο που έπεσε ο 45χρονος από την Υψηλή Γέφυρα

Σοκ έχει προκαλέσει στη Χαλκίδα το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (6/10), όταν ένας 45χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν έπεσε στη θάλασσα, αλλά στο χερσαίο τμήμα κάτω από τη γέφυρα, όπου και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, πυροσβέστες και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που ανέσυραν τη σορό του. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα ακριβή αίτια της πτώσης, ενώ η αστυνομική προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το evima.gr δημοσίευσε νέες εικόνες και βίντεο από το σημείο της τραγωδίας, τα οποία αποτυπώνουν το σοκαριστικό σκηνικό κάτω από τη γέφυρα. Σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το ίδιο μέσο, ο 45χρονος είχε μαζί του ένα μικρό τσαντάκι, μέσα στο οποίο υπήρχε μόνο ένα πορτοφόλι. Δεν βρέθηκαν ούτε κινητό τηλέφωνο ούτε άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση του άνδρα παραμένουν άγνωστα, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για να ρίξουν φως στα συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία στη Χαλκίδα.

