Σοκ στην Χαλκίδα: Νεκρός άνδρας που έπεσε από την Yψηλή Γέφυρα – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας έχασε την ζωή του, αφού έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας το απόγευμα Δευτέρας 6 Οκτωβρίου. Η σορός του βρίσκεται στο χερσαίο κομμάτι, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες evima, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 45 ετών.

Στο σημείο βρίσκονται αυτή την ώρα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Χαλκίδας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 45χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.