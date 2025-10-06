Ροδόπη: Συνοριοφύλακες συνέλαβαν διακινητή παράνομων μεταναστών

Έναν αλλοδαπό διακινητή ο οποίος οδηγώντας Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας οκτώ μη νόμιμους μετανάστες, συνέλαβαν σε οικισμό της Ροδόπης αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, συνεχίζοντας την πορεία του με μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, και μετά την ακινητοποίηση του οχήματος επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, αντιστεκόμενος μάλιστα κατά τη σύλληψή του.

Κατασχέθηκε το ανωτέρω όχημα, ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.