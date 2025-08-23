Χειροπέδες σε 4 διακινητές που μετέφεραν συνολικά 21 μετανάστες σε Ροδόπη και Έβρο  

Χειροπέδες σε τέσσερις διακινητές, τρεις αλλοδαπούς και έναν ημεδαπό που προωθούσαν, συνολικά στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, 21 μη νόμιμους μετανάστες πέρασαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας.

Στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής συνελήφθη ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός που μετέφεραν παράνομα με Ι.Χ. έξι άτομα. Διαπιστώθηκε για το όχημα είχε δηλωθεί κλοπή στις αρχές Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ έφερε πινακίδα κυκλοφορίας, η οποία ανήκει σε άλλο όχημα και είχε δηλωθεί η κλοπή της στα μέσα του περασμένου μήνα και πάλι σε αστυνομική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου συνελήφθη ένας ακόμη αλλοδαπός οδηγώντας νταλίκα (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου). Επιχείρησε να περάσει στη χώρα, ωστόσο σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη βοήθεια συσκευής ανίχνευσης καρδιακών παλμών και τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι στο ρυμουλκούμενο ήταν επιμελώς κρυμμένοι επτά μη νόμιμοι μετανάστες, τους οποίους ο δράστης μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.

Τέλος, στην επαρχιακή οδό του Έβρου, συνελήφθη ο τρίτος αλλοδαπός διακινητής, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα οχτώ μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, Τυχερού και Διδυμοτείχου.

