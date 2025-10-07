Δημήτρης Μακαλιάς: «Συγχώρησα την απιστία όταν είχα κάνει εγώ πρώτος και δεν το ήξερε η σχέση μου»

Τον Δημήτρη Μακαλιά συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, με αφορμή τη νέα παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί. Ο γνωστός ηθοποιός, στη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε για το θέμα της απιστίας και εξομολογήθηκε πως στο παρελθόν την έχει συγχωρέσει, καθώς το είχε κάνει εκείνος πρώτος. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης ανέφερε χαρακτηριστικά πως ένιωσε «ότι λίγο πατσίσαμε».

Σε ερώτηση για το αν συγχωρεί την απιστία, ο Δημήτρης Μακαλιάς απάντησε: «Μου έχει συμβεί στο παρελθόν να τη συγχωρήσω σε μία σχέση και να μην τη συγχωρήσω ούτε για αστείο σε άλλη!».

«Τη συγχώρησα όταν είχα κάνει εγώ πρώτος και δεν το ήξερε η σχέση μου, οπότε ένιωσα ότι λίγο πατσίσαμε. Αλλά όταν συνέβη πρώτη φορά από την άλλη πλευρά είπα ότι δεν γίνεται, δεν μ’ αγαπάει πια. Οπότε το πήρα πολύ εγωιστικά και έφυγα», εξήγησε στη συνέχεια ο ηθοποιός.