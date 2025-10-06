Γιολάντα Καλογεροπούλου για τον Σταύρο Σβήγκο και το ενδεχόμενο γάμου: «Είμαστε πολύ καλά, δεν έχω παντρευτεί ποτέ»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιολάντα Καλογεροπούλου
Φωτογραφία: Instagram/yolanda.kalo

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου και ο Σταύρος Σβήγκος, οι οποίοι είναι μαζί από τον Ιούνιο του 2024, είναι από τα πιο αγαπητά και όμορφα ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Η γνωστή ηθοποιός, την οποία απολαμβάνουμε για δεύτερη χρονιά στην επιτυχημένη σειρά του ANT1 «Grand Hotel», την Δευτέρα (6/10) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την σχέση της με τον Σταύρο Σβήγκο και το ενδεχόμενο ενός γάμου, η Γιολάντα Καλογεροπούλου ανέφερε ότι: «Είμαστε πολύ καλά, είναι όλα πολύ ωραία και καλά. Δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Ο γάμος δεν ήταν ποτέ στα πλάνα μου, δεν τον σκεφτόμουν, δεν μου λέει κάτι».

Επιπλέον, η ηθοποιός είπε για τον γάμο πως: «Αν νιώσω ποτέ την ανάγκη να κάνω ένα πάρτι για να γιορτάσουμε κάτι, έτσι θα μπορούσε, αλλά δεν είναι τώρα αυτή η ανάγκη. Έχουμε και οι δύο τα παιδιά μας, όλα ρολάρουν ωραία και ήρεμα. Είμαι πάρα πολύ καλά».

