Η επιστροφή του Στράτου Τζώρτζογλου στην ΕΡΤ

Τηλεοπτικό comeback μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ ετοιμάζει ο Στράτος Τζώρτζογλου. Έπειτα από μακρά τηλεοπτική αποχή, ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος στο παρελθόν έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες σειρές, επιστρέφει στη μυθοπλασία μέσω νέας σειράς της δημόσιας τηλεόρασης, σύμφωνα με την Reallife.

Ο Στρ. Τζώρτζογλου εντάχθηκε στο καστ της νέας δραματικής σειράς της ΕΡΤ «Από ήλιο σε ήλιο», η οποία διαδραματίζεται με φόντο την αιματηρή απεργία των μεταλλωρύχων στη Σέριφο το 1916. Ο ρόλος του Στρ. Τζώρτζογλου θα έχει ειδικό βάρος, αλλά θα διαρκέσει για περιορισμένο αριθμό επεισοδίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός εμφανίστηκε τελευταία φορά πριν από τρία χρόνια στην «Άγρια γη» στον ΣΚΑΪ, ενώ μετείχε και στο ριάλιτι «Φάρμα» του ΑΝΤ1. Τα γυρίσματα της σειράς «Από ήλιο σε ήλιο» έχουν ήδη ξεκινήσει και η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 μέσα στον Νοέμβριο.

