Τζώρτζογλου για Μαζωνάκη: «Είναι άδικο για την καλοσύνη της ψυχής του» – Η αποκάλυψη του ηθοποιού για την περίοδο που τον χρειάστηκε

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης

Για την περιπέτεια που πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο μίλησε στην κάμερα του «Buongiorno» στο MEGA, ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Ο ηθοποιός, ο οποίος δεν κάνει παρέα με τον τραγουδιστή, μίλησε για εκείνον καθώς, όπως είπε στο παρελθόν τον είχε βοηθήσει.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα. Τον αγαπώ πολύ ως τραγουδιστή. Όταν τον χρειάστηκα για να βοηθηθεί η Βέροια και συγκεκριμένα να βοηθηθούν παιδάκια, με βοήθησε. Έβαλε λεφτά από την τσέπη του για να γίνει η μουσική εκδήλωση, ενώ άλλοι είχαν αρνηθεί», είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«Ήταν τόσο καλός και συνεσταλμένος, ζήτησε να μην το πω πουθενά» συνέχισε ο ηθοποιός.

«Είναι άδικο για την καλοσύνη της ψυχής του όλο αυτό που έγινε με τα media. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, δεν ξέρω αν παίρνει ουσίες ή όχι, πάντως δεν είναι τρόπος αυτός να τον πας σε ένα ψυχιατρείο για να κόψει τις ουσίες, εάν κάνει. Εύχομαι στον Γιώργο να αναστηθεί».

Δείτε το βίντεο:

