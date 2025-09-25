Νικολά Σαρκοζί: Κρίθηκε εν μέρει ένοχος στη δίκη για την παράνομη χρηματοδότηση από τη Λιβύη

Enikos Newsroom

διεθνή

Νικολά Σαρκοζί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΖΟΥΛΙΕΝ ΝΤΕ ΡΟΖΑ / Γαλλικό Πρακτορείο

Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ένοχο τον πρώην Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία σε μια δίκη στην οποία κατηγορήθηκε ότι έλαβε εκατομμύρια ευρώ σε παράνομη χρηματοδότηση από τον εκλιπόντα δικτάτορα της Λίβυης Μουαμάρ Καντάφι για την επιτυχημένη προεδρική του εκστρατεία το 2007.

Ο Σαρκοζί, ωστόσο, αθωώθηκε από όλες τις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της παθητικής διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, κατηγορήθηκε ότι έκανε συμφωνία με τον Καντάφι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, για να λάβει χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας με αντάλλαγμα την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Ο Κλοντ Γκεάν, πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Νικολά Σαρκοζί, κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία, παθητική διαφθορά, παθητική άσκηση επιρροής, πλαστογραφία και χρήση πλαστογραφίας, καθώς και για επιβαρυμένο ξέπλυμα χρήματος στην υπόθεση ύποπτης χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Ο πρώην υπουργός Μπρις Ορτεφέ κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία. Διώχθηκε επίσης για συνέργεια σε παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, Ναταλί Γκαβαρίνο, ανακοίνωσε επίσης ότι τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν: ο Άχμεντ Σαλέμ Μπουγκσάν, ο Εντουάρ Ούλμο και ο πρώην υπουργός Ερίκ Βερθ.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 70χρονος δικάζεται από τον Ιανουάριο με τις κατηγορίες της «απόκρυψης – υπεξαίρεσης δημοσίων κεφαλαίων, παθητικής διαφθοράς, παράνομης χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας και εγκληματικής συνωμοσίας με σκοπό την τέλεση εγκλήματος».

Οι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι έκανε μια διεφθαρμένη συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης. Πρόκειται για μια σκοτεινή υπόθεση που φέρεται να εμπλέκει Λίβυους κατασκόπους, έναν καταδικασμένο τρομοκράτη, εμπόρους όπλων και ισχυρισμούς ότι ο Καντάφι παρείχε στην καμπάνια του Σαρκοζί εκατομμύρια ευρώ που στάλθηκαν στο Παρίσι σε βαλίτσες.

Ο Σαρκοζί είχε δηλώσει ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα.

Παρά τους επίμονους νομικούς πονοκεφάλους και την αφαίρεση του παράσημου της Λεγεώνας της Τιμής, της ύψιστης διάκρισης της Γαλλίας τον Ιούνιο, ο Σαρκοζί παραμένει μια ισχυρή προσωπικότητα στη γαλλική πολιτική σκηνή.

