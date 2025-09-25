Ουίλιαμ Σάτνερ: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο θρυλικός ηθοποιός του «Star Trek»

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Ουίλιαμ Σάτνερ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο 94χρονος ηθοποιός αντιμετώπισε πρόβλημα με το σάκχαρο του την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του στο Λος Άντζελες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το TMZ.

Ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός ως Κάπτεν Κερκ στην θρυλική σειρά «Star Trek», τηλεφώνησε ο ίδιος στις ιατρικές αρχές αφού κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ένα ασθενοφόρο της στάλθηκε στο σπίτι του για προληπτικούς λόγους. Στη συνέχεια ο Σάτνερ μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για αξιολόγηση, όπου φάνηκε ότι είναι καλά και ξεκουράζεται.

Ο θρύλος του Χόλιγουντ έχει μιλήσει ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε. Τον Μάρτιο του 2024, ο Σάτνερ αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί και υποβλήθηκε σε θεραπεία για μελάνωμα 4ου σταδίου, μια προχωρημένη και επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος που εξαπλώνεται και σε άλλα μέρη του σώματος.