Θανάσης Καπνίδης: Πέθανε ο προπονητής – θρύλος της ελληνικής γυμναστικής

Εύη Κατσώλη

αθλητισμός

Θανάσης Καπνίδης

Θλίψη στον αθλητικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Θανάση Καπνίδη. Του ανθρώπου που είχε οδηγήσει τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο στην κατάκτηση της κορυφής στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Ο άνθρωπος που μας άνοιξε τον δρόμο για να ονειρευόμαστε ολυμπιακά και παγκόσμια μετάλλια έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, η οικογένεια της ελληνικής Γυμναστικής από σήμερα είναι φτωχότερη. Σε ευχαριστούμε πολύ Θανάση Καπνίδη για όλα όσα απλόχερα μας προσέφερες», έγραψε στο Facebook ο Νίκος Προβιάς, αποχαιρετώντας τον Θανάση Καπνίδη.

Μετά την ίδρυση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.), ο Καπνίδης ανέλαβε εθνικός προπονητής ενόργανης ανδρών και γυναικών από το 1997 έως το 2000 και υπηρέτησε ως πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Ενόργανης Ανδρών. Παράλληλα, ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο. στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Το 2007 συμμετείχε ενεργά στην αναδιοργάνωση της Ομοσπονδίας, συνεργαζόμενος με τον τότε πρόεδρο Θανάση Βασιλειάδη. Επιπλέον, υπηρέτησε ως πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Σωματείων Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος (2006–2007) και ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. από το 2007 έως το 2012, μεταξύ άλλων και ως Α’ αντιπρόεδρος.

