Μάκης Βορίδης: «Σκασίλα μας που ο Ερντογάν δεν θέλει να συνομιλήσει μαζί μας» – Τι είπε για την Εξεταστική

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Πέμπτης ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης, ο οποίος μίλησε για το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως οι μάρτυρες θα είναι 74 και πως η εξεταστική κοιτάζει θεσμικά το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εξηγώντας αναλυτικότερα τη διαδικασία που ακολουθείται, επισήμανε πως εξετάζονται κρίσιμοι υπηρεσιακοί παράγοντες του οργανισμού.

«74 θα είναι οι μάρτυρες. Δεν είναι και λίγοι. Όλοι οι πρόεδροι όλων των περιόδων. Υπουργοί όλων των περιόδων, αντιπρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ όλων των περιόδων, κρίσιμοι υπάλληλοι και οι εταιρείες οι οποίες έχουν παίξει ρόλο τεχνικού συμβούλου. Τώρα, το παράπονο είναι γιατί εξαιρέθηκαν ορισμένοι που αναφέρονται στις συνομιλίες. (…) Θέλω να πω, όμως, τι ψάχνει η Εξεταστική. Η Εξεταστική δεν ψάχνει το αν σε μια συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχει απάτη ή δεν υπάρχει απάτη ή τι υπάρχει. Δεν ψάχνει αυτό. Η εξεταστική κοιτάζει θεσμικά τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό ενδιαφέρει. Γι’ αυτό και όλοι αυτοί έχουν ένα ενδιαφέρον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Γι’ αυτό και βλέπετε ότι στις πρώτες εξετάσεις μαρτύρων η συζήτηση αποκτά κατά τη γνώμη μου έναν αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτήρα», πρόσθεσε.

Ο κ. Βορίδης επισήμανε ότι «εξετάζονται κρίσιμοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Οργανισμού, στους οποίους μάλιστα αποδίδεται – κατ’ ορισμένους – αυτή η διάβρωση. Αυτοί καλούνται, αλλά μην πάμε στην εξατομίκευση, γιατί τότε θα πρέπει να κληθεί ο Χ, ο οποίος έχει κάνει μια ψευδή δήλωση, ο Ψ που έχει κάνει μια δεύτερη ψευδή δήλωση, ο Ω που ενδεχομένως δεν έκανε ψευδή δήλωση… Μπαίνουμε, δηλαδή, σε μια περιπτωσιολογία».

«Αν έχει γίνει μια παράνομη πράξη, η παράνομη πράξη που αποκτά ένα ενδιαφέρον δεν είναι η παράνομη πράξη ενός κτηνοτρόφου ή ενός γεωργού, ο οποίος κάνει μια ψευδή δήλωση. Είναι το αν σε αυτό, με κάποιο τρόπο, εμπλέκεται υπηρεσιακός παράγοντας του Οργανισμού. Ο υπηρεσιακός παράγοντας στον οποίον τυχόν αποδίδονται τέτοιες πράξεις, καλείται. Δεν έχει εξαιρεθεί κανένας από αυτούς», ανέφερε ο Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

«Σε σχέση με την υπογραφή που είναι τι; Ότι συμφωνώ να εφαρμοστεί μια υπουργική απόφαση. Άρα, μπαίνει μια υπογραφή στο αυτονόητο, γιατί η υπουργική απόφαση είναι κανονιστικό πλαίσιο. Εμένα μου φαίνεται προσωπικά λίγο «ποινικά γκουρμέ» το να μου λέει κάποιος ότι υπάρχει αξιόποινη πράξη, επειδή εφαρμόζεται κανονιστικό πλαίσιο, υφιστάμενο. Μου φαίνεται ότι για το αντίθετο θα έπρεπε να κυνηγήσουμε κάποιον. Δηλαδή, τι; Αν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο συγκεκριμένο και δεν το εφαρμόζει. Εκεί γεννιέται ένα ζήτημα», επισήμανε ο κ. Βορίδης αναφορικά με τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Πρόσθεσε ότι «άλλου τύπου κριτική θα ήταν αν έλεγε κάποιος ότι πρέπει να αλλάξεις το υφιστάμενο πλαίσιο. Όχι να μην το υπογράψω, αλλά να αλλάξω την υπουργική απόφαση. Αυτό είναι πολιτική κριτική και εκεί είναι που κατά τη γνώμη μου θα γίνει η συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή σε ό,τι με αφορά».

Σε ό,τι αφορά στην ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ανέφερε: «Είχε κανονιστεί μια συζήτηση. Έχει συναντηθεί ήδη 7 φορές ο Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν. Για να κανονιστεί μια συνάντηση, δεν κλείνεται μόνον από την ελληνική πλευρά […] Πολύ σκασίλα μας που ο Τούρκος Πρόεδρος δεν θέλει να συνομιλήσει μαζί μας. Δεν θέλετε να συζητάμε; Δεν συζητάμε».