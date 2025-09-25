Ισπανία: Μετανάστες αποβιβάζονται από βάρκα και αρχίζουν να τρέχουν σε θέρετρο – Δείτε βίντεο

Ισπανία: Μετανάστες αποβιβάζονται από βάρκα και αρχίζουν να τρέχουν σε θέρετρο – Δείτε βίντεο

Ένας Βρετανός ανέφερε στην Daily Mail ότι οι διακοπές του σε θέρετρο στην Ισπανία μετατράπηκαν σε εφιάλτη όταν μια ομάδα μεταναστών έφτασε με φουσκωτό στην παραλία ακριβώς έξω από το ξενοδοχείο του.

Οι μετανάστες έτρεχαν μέσα από την αυλή του ξενοδοχείου για να φτάσουν στην άλλη πλευρά της ιδιοκτησίας. Ο 32χρονος Joseph είπε στην Daily Mail ότι το περιστατικό συνέβη το πρωί της 11ης Αυγούστου στο ξενοδοχείο Playavera στην ακτή της Almería, στη νοτιοανατολική Ισπανία.

Ο 32χρονος απολάμβανε τον πρωινό του καφέ στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου όταν παρατήρησε μια μικρή μαύρη λέμβο να βγαίνει στην αμμώδη ακτή γύρω στις 6 το πρωί.

Σε βίντεο φαίνονται περίπου 10 με 15 μετανάστες να βγαίνουν από την βάρκα και να τρέχουν στην παραλία και μετά στο προαύλιο του ξενοδοχείου. Ο 32χρονος υποστήριξε ότι όταν αποβιβάστηκαν στην ακτή τους περίμενε ένας άνδρας που τους χρήματα και ένα κινητό τηλέφωνο.

06:55 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

