Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

«Οι γιατροί απέδιδαν τα συμπτώματα σε άγχος, ώσπου διαγνώστηκα με καρκίνο» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση μιας μητέρας δύο παιδιών
Μια απλή αλλαγή στο λαιμό της στάθηκε καθοριστική για τη ζωή της. Η ιστορία μιας 30χρονης μητέρας δύο μικρών παιδιών από την Αυστραλία, αναδεικνύει για μία ακόμη φορά τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου. Παρά τα ενοχλητικά συμπτώματα και το πρήξιμο στον λαιμό που αντιμετώπιζε, οι γιατροί απέδιδαν τα πάντα σε άγχος, ώσπου ήταν πλέον πολύ αργά.

Οι γιατροί απέδιδαν τα συμπτώματα μιας γυναίκας σε άγχος, ώσπου διαγνώστηκε με καρκίνο

Μια μητέρα δύο μικρών παιδιών από την Αδελαΐδα της Αυστραλίας αποκάλυψε πώς οι γιατροί αγνοούσαν τα συμπτώματά της για σχεδόν 10 χρόνια, αποδίδοντάς τα σε άγχος, ώσπου ένα οίδημα στο λαιμό οδήγησε σε διάγνωση με καρκίνος του θυρεοειδούς.

Η 30χρονη Tameika McBride άρχισε να παρατηρεί κάποια ήπια συμπτώματα το 2015. Παρά τις επανειλημμένες επισκέψεις σε γιατρούς, οι εξετάσεις αίματος έβγαιναν φυσιολογικές και της έλεγαν πως «δεν έχει τίποτα». Ωστόσο, η Tameika ένιωθε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία της. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, όταν παρατήρησε ένα εμφανές πρήξιμο στον λαιμό. «Ήταν σοκαριστικό. Είδα τον θυρεοειδή μου να προεξέχει στον καθρέφτη. Ήταν επώδυνο και φαινόταν αφύσικο», δήλωσε.

Παρά τις ανησυχίες της, οι γιατροί αρχικά απέκλεισαν την πιθανότητα σοβαρής ασθένειας και την διαβεβαίωσαν ότι πρόκειται για θυρεοειδίτιδα έπειτα από τον τοκετό. Όμως, λίγους μήνες αργότερα, ένας διογκωμένος λεμφαδένας στην αριστερή πλευρά του λαιμού της άλλαξε τα πάντα. Έπειτα από υπερηχογράφημα και περαιτέρω εξετάσεις, η διάγνωση ήταν σαφής: καρκίνος του θυρεοειδούς, με μεταστάσεις στους λεμφαδένες.

«Ήμουν συντετριμμένη και νόμιζα ότι ήταν θανατική καταδίκη. Με δύο μικρά παιδιά, ηλικίας τεσσάρων και δύο ετών, πανικοβλήθηκα. Ήταν τραυματικό, κατέρρευσα και δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω», εξομολογήθηκε η 30χρονη.

Η καθυστέρηση στη διάγνωση είχε ως αποτέλεσμα την εξάπλωση του καρκίνου σε 12 από τους 34 λεμφαδένες που αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια της θυρεοειδεκτομής.

Η διάγνωση με σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου του θυρεοειδούς

Η βιοψία επιβεβαίωσε ότι η Tameika έπασχε από σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου του θυρεοειδούς. Ταυτόχρονα, διαγνώστηκε και με νόσο του Χασιμότο, μια αυτοάνοση πάθηση που επηρεάζει τη λειτουργία του θυρεοειδούς.

Τον Ιούνιο του 2025, υποβλήθηκε σε θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (RAI), αναγκαζόμενη να απομονωθεί στο νοσοκομείο για 24 ώρες, μακριά από τα δύο της παιδιά, ηλικίας 4 και 2 ετών. Η ίδια δηλώνει: «Η κόρη μου γνωρίζει ότι είμαι άρρωστη, αλλά δεν καταλαβαίνει την έκταση της κατάστασης. Ο γιος μου είναι πολύ μικρός για να καταλάβει».

Συνεχής μάχη με τη νόσο και εναλλακτικές θεραπείες

Παρά την αρχική χειρουργική επέμβαση, δύο καρκινικοί λεμφαδένες παραμένουν. Η Tameika συνεχίζει θεραπείες με Ραδιενεργό Ιώδιο RAI, ενώ ακολουθεί και συμπληρωματική θεραπεία υψηλής δόσης βιταμίνης C, κατόπιν σύστασης γιατρού ολιστικής ιατρικής — θεραπείες που δεν καλύπτονται από την ασφάλεια της και κοστίζουν περίπου 150 λίρες την εβδομάδα.

Για να ανταπεξέλθει στο οικονομικό βάρος, ξεκίνησε μια διαδικτυακή καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων, η οποία έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής σχεδόν 3.500 λίρες.

Η ιστορία της Tameika McBride δείχνει πόσο σημαντικό είναι να ακούμε το σώμα μας και να επιμένουμε για δεύτερη γνώμη, ακόμη και όταν οι γιατροί διαβεβαιώνουν για το αντίθετο.

