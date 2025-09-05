Γυναίκα 29 ετών διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της – «Έχασα πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα»

Η εγκυμοσύνη είναι μια περίοδος γεμάτη προσδοκία και χαρά. Ωστόσο, για μία 29χρονη γυναίκα, αυτή η περίοδος μετατράπηκε σε έναν απρόσμενο αγώνα για τη ζωή της. Μια ιστορία που ξεκίνησε με συμπτώματα που έμοιαζαν με τα τυπικά συμπτώματα της εγκυμοσύνης, αλλά κατέληξε σε μια τρομακτική διάγνωση με ταχέως αναπτυσσόμενο καρκίνο.

Από τα συμπτώματα εγκυμοσύνης στη μάχη για τη ζωή

Η Sophia Yasin από το Middlesbrough του Ηνωμένου Βασιλείου, ανυπομονούσε να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, Lewis Osborn ήταν ενθουσιασμένοι που επρόκειτο να γίνουν γονείς. Ωστόσο, η 29χρονη άρχισε να υποφέρει από συμπτώματα που αρχικά απέδωσε σε μια «πολύ άσχημη» εγκυμοσύνη, καθώς ένιωθε αδιαθεσία όλη μέρα.

Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι είχε νυχτερινές εφιδρώσεις και ένιωθε φαγούρα. Οι γιατροί την καθησύχασαν επισημαίνοντας ότι ήταν «φυσιολογικό» κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και αργότερα θα υποχωρούσαν τα συμπτώματα. «Ένιωθα πολύ άβολα. Ανησυχούσα, αλλά νόμιζα ότι ήταν φυσιολογικό για την πρώτη μου εγκυμοσύνη», εξομολογήθηκε η ίδια.

Ωστόσο, στην 14η εβδομάδα της κύησης, η νεαρή γυναίκα κατέρρευσε ενώ βρισκόταν στη δουλειά της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Αρχικά, οι γιατροί νόμιζαν ότι είχε πνευμονία, αλλά οι εξετάσεις και μια βιοψία αποκάλυψαν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο όγκο πάνω από την καρδιά της, σχεδόν στο ίδιο μέγεθος με το όργανο.

Η δύσκολη απόφαση και η απώλεια

Με τραγικό τρόπο, διαγνώστηκε με πρωτοπαθές μεσοθωρακικό λέμφωμα Β-κυττάρων (PMBCL) (έναν σπάνιο επιθετικό καρκίνο) και πήρε τη δύσκολη απόφαση να διακόψει την εγκυμοσύνη της για να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία, γνωρίζοντας ότι υπήρχε πιθανότητα το αγέννητο μωρό της να αναπτύξει επιπλοκές ή να πεθάνει πριν τη γέννηση. «Επειδή ήμουν έγκυος, είχα προτεραιότητα. Έτσι, εντόπισαν τον καρκίνο εγκαίρως», είπε η Sophia.

Η μάχη με τον καρκίνο και η ελπίδα για το μέλλον

Η Sophia υποβλήθηκε σε έξι κύκλους χημειοθεραπείας. «Μπήκα σε κατάσταση μάχης ή φυγής. Θρηνούσα ένα μωρό, αλλά προσπαθούσα να κάνω τη θεραπεία. Έχασα πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από το να κοιτάζω καρότσια και κούνιες, κοιτούσα περούκες. Έχασα τα μαλλιά μου, το μωρό μου και την παλιά μου ζωή».

Ευτυχώς, η Sophia γιόρτασε την ύφεση του καρκίνου τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και τιμά την ημερομηνία της διάγνωσής της με έναν περίπατο 7 χιλιομέτρων προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για το Lymphoma Action. «Κάθε βήμα θα γίνεται για το μωρό μου και για όλους όσους έχουμε χάσει», πρόσθεσε η ίδια.

Όσο για το μέλλον, η Sophia ελπίζει ότι θα μπορέσει να αποκτήσει ένα ακόμη μωρό, αλλά της έχει συστηθεί να περιμένει τουλάχιστον δύο χρόνια για να περιοριστεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης του καρκίνου.