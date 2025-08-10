Γιολάντα Καλογεροπούλου – Σταύρος Σβήγκος: Καλοκαιρινές στιγμές και kitesurfing στην Αντίπαρο – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιολάντα Καλογεροπούλου Σταύρος Σβήγκος
Φωτογραφία: Instagram/yolanda.kalo

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου και ο Σταύρος Σβήγκος δείχνουν πως η σχέση τους μπαίνει σε πιο σοβαρή φάση, καθώς οι κοινές τους αναρτήσεις στα social media όλο και πληθαίνουν.

Γιολάντα Καλογεροπούλου για Σταύρο Σβήγκο: «Το ξέραμε πως κάποια στιγμή θα βγει η σχέση μας στη δημοσιότητα»

Τις τελευταίες μέρες, το ζευγάρι μοιράζεται με τους followers τους όμορφες στιγμές από τις πρώτες τους καλοκαιρινές διακοπές μαζί, αποκαλύπτοντας μια πιο τρυφερή και χαλαρή πλευρά.

Αυτή την περίοδο βρίσκονται στην Αντίπαρο, όπου ο Σταύρος έχει ανοίξει φέτος το δικό του burger μαγαζί, που ήδη έχει γίνει talk of the town. Και να που το Σάββατο (9/8) αποφάσισαν να ζήσουν την περιπέτεια: έκαναν μαζί kitesurfing.

Σε ένα ξεχωριστό βίντεο που δημοσίευσε η Γιολάντα, την βλέπουμε να βάζει μπλε μπογιά στο πρόσωπο του Σταύρου, ενώ εκείνος δεν καταλαβαίνει ότι τον «τραβάει» κρυφά η κάμερα. Οι δυο τους φορούν τις στολές τους και ετοιμάζονται να ριχτούν στα κύματα, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα με πολύ κέφι και αμοιβαία διάθεση για διασκέδαση.

