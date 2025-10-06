Light – Άννα Θεοδωρίδη: Κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί – Η συγκινητική ανάρτηση της νέας μητέρας

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Light Άννα Θεοδωρίδη
Φωτογραφία: Instagram/annathr

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη. Η γνωστή influencer έφερε στον κόσμο τον γιο τους, στις 27 Σεπτεμβρίου. Το χαρμόσυνο νέο δημοσιοποίησε η όμορφη μητέρα, κάνοντας μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, το απόγευμα της Δευτέρας (6/10).

Συγκεκριμένα, η Άννα Θεοδωρίδη ανέβασε σε post της μερικές φωτογραφίες από το μαιευτήριο. Στα παραμυθένια στιγμιότυπα, βλέπουμε τόσο την ίδια όσο και τον επιτυχημένο ράπερ, να κρατούν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους.

Άννα Θεοδωρίδη
Φωτογραφία: Instagram/annathr
Light
Φωτογραφία: Instagram/annathr

Η νέα μητέρα έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Όλη μου η καρδιά. 27.09.25». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Theodoridi🍒 (@annathr)

Το αγαπημένο ζευγάρι είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της Άννας Θεοδωρίδη τον περασμένο Μάιο. Τον Ιούνιο ο Light σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, είχε εξομολογηθεί πως: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα γίνω πατέρας. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα λίγο περισσότερο αγοράκι, αλλά μακάρι το επόμενο να είναι κοριτσάκι. To αν θα κάνουμε παραδοσιακό γάμο ή όχι θα το επιλέξει η γυναίκα μου, εγώ είμαι εδώ για να εξυπηρετώ».

«Σκεφτόμουν την πατρότητα, είχα πει ότι στα 30 ήθελα να κάνω το πρώτο παιδί. Όλα είναι σχεδιασμένα, γάμοι, αρραβώνες, παιδιά, όλα έχουν πάει κατ’ ευχήν. Μην το ματιάξω, όλα πάνε καλά», είχε προσθέσει.

 

